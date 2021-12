Von Frank Hellmann

Heidelberg. Patrick Lange ist zweifacher Sieger des Ironman Hawaii von 2017 und 2018. Der Ausstieg beim WM-Rennen 2019 und danach die Corona-Pandemie haben dem Triathleten des DSW Darmstadt schwer zugesetzt, der sich in der Folge erst von seinem Trainer Faris-Al Sultan, nun im Herbst auch von seinem Manager Jan Sibbersen getrennt hat. Der in Salzburg lebende 35-Jährige gewann in diesem Jahr den Klassiker Challenge Roth und will im nächsten Jahr zum dritten Male Weltmeister zu werden. Im Februar 2022 erscheint sein Buch: "Becoming Ironman: Mein Weg zum Weltmeister im Triathlon".

Patrick Lange, wo verbringen Sie Jahreswechsel?

Zuhause in Salzburg. Ich habe zwei Tage vor Weihnachten meine Booster-Impfung bekommen, konnte danach wirklich mal ein paar Tage Pause mit dem Training machen.

Für Sie als Leistungssportler stand außer Frage, sich impfen zu lassen?

Meine Frau und ich haben für uns entschieden, dass wir einer Impfung positiv gegenüberstehen. Ich bin das erste Mal nach meinem Sieg beim Ironman Tulsa im Juni geimpft worden, und das hat meiner Leistung nicht geschadet. Deswegen wüsste ich nicht, warum man sich nicht impfen lassen sollte.

Wie hat man sich den Jahreswechsel bei einem so asketisch veranlagten Sportler wie Sie vorzustellen. Fleisch und Alkohol sind auch an Silvester tabu?

Fleisch ja, Alkohol nein. Aber natürlich nicht in Exzessen. Beim Nachtisch dürfen es über die Feiertage gerne auch zwei Portionen sein.

Welche Vorsätze nehmen Sie mit ins neue Jahr?

Ich erwarte 2022 ein spannendes Jahr. Sportlich stehen die beiden Ironman-Weltmeisterschaften im Mai und Oktober im Fokus. Privat steht für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz spannendes Kapitel an, weil am 22. Februar mein Buch erscheint. Ich bin gespannt, was sportbegeisterte Menschen zu meiner Geschichte sagen werden.

Ihr Buch "Becoming Ironman" handelt von Ihrem sportlichen Werdegang, dem Traum von der Hawaii-Teilnahme und vielen Rückschlägen. Vorweg: Haben Sie es selbst geschrieben?

Nein, das hat Carola Felchner übernommen, denn ich bin einfach kein Autor. Aber alles, was faktisch erzählt wird, ist so geschehen und kommt aus meinem Mund. Wir haben mehr als zwei Jahre jede Woche für mindestens zwei Stunden telefoniert.

Noch während seiner aktiven Zeit hat auch Jan Frodeno bereits seine Biografie veröffentlicht, in der er auch offen über seinen Burnout sprach. Spielt bei Ihnen der Selbstverarbeitungsprozess der jüngeren Rückschläge auch eine Rolle?

Bestimmt. Mein Ausstieg beim Ironman Hawaii 2019 war beispielsweise ein absoluter Tiefpunkt. Die Neuausrichtung in meinem Management oder der Trainerwechsel hängen damit ja auch zusammen. Dennoch glaube ich, dass es auf der anderen Seite insgesamt eine inspirierende Geschichte in meinem Leben gibt.

Welche?

Das Buch startet mit meiner Kindheit in Bad Wildungen und beschreibt, wie ich zum Sport gefunden habe. In meiner Jugend sah ich mich häufig damit konfrontiert, dass mein Traum Profisportler zu werden, schnell abgestempelt wurde. Mein Weg verlief nie geradlinig, und es gab genug Momente, in denen ich aufgeben wollte. Ich möchte den Menschen mitgeben, dass es wichtig ist, an sich selbst zu glauben und sich nicht entmutigen zu lassen! Hätte ich zu früh aufgegeben, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin.

Wer hat Ihnen besagte Steine in den Weg gelegt? Doch nicht Ihre Eltern?

Nein, meine Eltern haben mich immer unterstützt. Wenn ich zurück an mein Konfirmationsalter denke, so mit 13, 14 Jahren, reifte bei mir bereits die Vorstellung, Wettkampfsport zu machen. Aber jeder sagt dir in deiner Schulzeit von Kindesbeinen an: ‚Du verfolgst ein Hirngespinst. Mache was Gescheites!‘ Das ist der typische deutsche Satz, den Du immer wieder hörst. Dagegen musste ich mich sehr lange durchsetzen.

Sie haben ja erst eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und in diesem Beruf auch gearbeitet. Wären Sie dort nicht glücklich geworden?

Den Physio-Job habe ich ja damals gewählt, um im Sport bleiben zu können. Ich wäre diesen Weg weitergegangen, um anderen Sportlern zu Erfolgen zu verhelfen, wenn ich es nicht zum Profi geschafft hätte. Mir gefällt es, jeden Tag seine eigenen Grenzen auszuloten; mich mit Menschen zu umgeben, die ihr Bestes im Sport wie im Beruf geben. Ich bin ja auch bei mir selbst der Meinung, dass in mir noch ein nicht abgerufenes Potenzial schlummert.

Sie waren in diesem Jahr extrem niedergeschlagen, als kurzfristig der Ironman Hawaii abgesagt wurde. Auch Jan Frodeno wirkte down. Was geht in einem Triathleten vor, der sich monatelang für dieses eine Ziel gequält hat?

Für mich war das der Tiefpunkt der Saison. Der Triathlon atmet einfach diesen Ironman Hawaii. Das ist unsere Essenz. Man hat das doch bei der Wahl zum Sportler des Jahres gesehen: Ich war nicht unter den besten 20 aufgeführt, obwohl ich die Challenge Roth und bei der nordamerikanischen Meisterschaft gewonnen habe. Was hinzu kam: Ich habe fest daran geglaubt, dass Hawaii stattfinden kann. Ich habe für diesen Ironman so sehr gebrannt, es ging alles für mich in die richtige Richtung. Mein Team, vor allem mein Trainer hat mich zum Glück schnell aufgefangen, und wir haben uns für den Start in Roth entschieden. Der Wettkampf hat mir durch meinen Sieg wieder einiges gegeben. Ganz ehrlich: Die harte Währung des Sports ist Erfolg.

2022 soll es zwei Ironman-Weltmeisterschaften geben, aber nur die zweite wird auf Hawaii stattfinden. Was sagen Sie zum ersten Rennen im Mai 2022 in St. George/USA?

Den Mythos Hawaii kann das Rennen unmöglich ersetzen. Das sieht auch niemand in der Szene so. Die erste Veranstaltung ist ein Nachholtermin, aber unsere Weltmeisterschaft sollte danach immer auf Hawaii stattfinden. Da gehört sie hin. Für viele Menschen ist Triathlon einfach der Ironman Hawaii.

Wie sieht denn Ihre Lebens- und Karriereplanung noch aus?

Ich glaube, ich bin in der Hochzeit meiner Karriere; auch dadurch bedingt, dass ich ein bisschen später angefangen habe als Sebastian Kienle oder Jan Frodeno. Für die Langdistanz stehe ich in voller Blüte und möchte noch mindestens fünf Jahre Vollgas geben.

Tut es nirgendwo weh am Körper?

Ich fühle mich fitter denn je. Ich habe meinen Körper einfach sehr gut kennengelernt und weiß, wo meine Schwachstellen liegen, bei denen ich präventiv vorbeuge. Ich kann inzwischen auf Leistungsdaten der vergangenen 15 Jahre zurückgreifen und hatte gerade im letzten Trainingslager so gute Werte wie nie zuvor. So lange ich das Gefühl habe, dass ich mich noch weiterentwickeln kann, mache ich weiter. Bei mir zwickt im Moment noch nichts.

Sie haben die Prävention erwähnt. Müsste in Pandemiezeiten der Effekt des Sports zur Stärkung des Immunsystems nicht noch viel stärker herausgestellt werden?

Da könnte ich jetzt ganz weit ausholen. Ich erhoffe mir durch die Pandemie einen Ruck in der Gesellschaft: hin zu mehr Bewegung, dass mehr Kinder wieder zum Sport geschickt werden. Wenn diese Krise mal überstanden ist, sollte auch der Letzte gemerkt haben, dass Sport zum einen Spaß macht, zum anderen auch das Immunsystem resistenter macht. Und dass es einfach gut und schön ist, fit zu sein. Da reden wir gar nicht vom Leistungs-, sondern vom Breitensport. Diese extrem wichtige Botschaft nehmen hoffentlich alle aus der Pandemie mit.