Von Christoph Offner

Hamburg/Heidelberg. Seinen Humor hatte Gerhard Kleppinger nicht verloren. "Er hat eine Auseinandersetzung mit dem Stuhl gehabt – und ihn ein bisschen demoliert", erklärte der Trainer des SV Sandhausen an den Fernsehmikrofonen, warum Torwart-Trainer Daniel Ischdonat die Rote Karte sah: "Das hat dem Schiedsrichtergespann nicht gefallen."

Dabei hatten "Kleppo" und der SVS beim 1:2 (0:0) beim Hamburger SV über weite Strecken wenig zu lachen. Nachdem David Kinsombi den ehemaligen Bundesliga-Dino in der 73. Minute per Strafstoß – Marcel Ritzmaier erwies seinen Kollegen einen Bärendienst, zertrat den Elfmeterpunkt und musste mit Gelb-Rot vom Platz – in Führung gebracht hatte, sorgte Janik Bachmann für den umjubelten Ausgleich (87.), ehe Moritz Heyer (90.+6) dem SVS einen späten Nackenschlag versetzte. Es sei "brutal" gewesen, das Spiel so zu verlieren, sagte Dennis Diekmeier. Torschütze Bachmann sprach von einer "Achterbahnfahrt der Gefühle".

Gaudino positiv getestet

Doch der Reihe nach. Gegen die Hanseaten schenkte das Trainerteam Kleppinger und Stefan Kulovits zum vierten Mal in Folge derselben Startformation das Vertrauen. Gianluca Gaudino fehlte dagegen im SVS-Kader. Der 24-Jährige wurde am vergangenen Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich seitdem in Quarantäne.

Mit frühem Anlaufen und schnellem Umschalten wollten die Sandhäuser dem HSV beikommen. Doch der ließ schon früh keine Zweifel aufkommen, wer Herr im Hause ist. "Wir haben schnell gemerkt, dass es mit den vielen Rochaden und dem hohen Ballbesitz des HSV schwer wird", sagte Kleppinger: "Deswegen haben wir bewusst weiter nach hinten geschoben und versucht die Räume enger zu machen."

Das klappte nur bedingt – mit vielen frühen, einfachen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung machten sich die Hardtwald-Profis das Leben selbst schwer. "Wir sind ein bisschen erdrückt worden", gestand Kleppinger. Einzig und allein dem überragenden Patrick Drewes war es zu verdanken, dass es nach den ersten 45 Minuten noch 0:0 stand. Der 28-Jährige im SVS-Tor verhinderte mit starken Paraden gegen Heyer (12.) und Manuel Wintzheimer (25.) den Rückstand. Die einzige Gelegenheit für Sandhausen in der ersten Halbzeit hatte Bashkim Ajdini (34.), dessen strammen Schuss HSV-Keeper Daniel Heuer-Fernandes entschärfte.

Zweite Halbzeit, gleiches Bild. Der SVS kämpfte – Einsatz und Wille war den Kurpfälzern nicht abzusprechen – und Drewes hielt, was zu halten war. Zwanzig Minuten waren noch zu spielen, als Erik Zenga den Fuß im Zweikampf mit Sonny Kittel zu hoch hatte und den Hamburger an der Brust traf – Elfmeter. "Es gibt die Berührung, der Pfiff geht in Ordnung", kommentierte Kleppinger. Was dann folgte, war so kurios wie – mit Verlaub – dämlich. Der bereits verwarnte Ritzmaier trat auf den Elfmeterpunkt ein – und sah wegen unsportlichen Verhaltens die Ampelkarte. "So etwas habe ich noch nicht erlebt", seufzte Kleppinger.

David Kinsombi, der Bruder von SVS-Flügelspieler Christian Kinsombi, ließ sich vom "Anschlag" des Österreichers jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen, verlud Drewes und schob ein.

Mit dem Mut der Verzweiflung warf Sandhausen noch einmal alles nach vorne. Die eingewechselten Kinsombi, Diekmeier und Christian Conteh brachten noch einmal frischen Wind. Nach Bachmans Ausgleich – stark vorbereitet von Conteh – traf Heyer mit der beinahe letzten Aktion des Spiels. "Wenn man die kompletten 90 Minuten betrachtet, ist klar, dass der HSV verdient gewonnen hat", sagte Kleppinger. Aber der Nackenschlag in letzter Sekunde sei "natürlich sehr demoralisierend. Das müssen wir erst mal verdauen, die Mannschaft ist sehr geknickt."

Bitter: Der starke Drewes zog sich unmittelbar vor dem Gegentreffer eine Muskelverletzung zu, war sichtlich beeinträchtigt – die genaue Diagnose steht noch aus. Diekmeier war sich sicher, ohne Verletzung "hätte Patrick auch diesen Ball gehalten". Ein Ausfall des Torwarts würde schwerer wiegen als die Niederlage bei einem starken HSV.

Hamburg: Heuer Fernandes - Gyamerah (67. Reis), David, Schonlau, Leibold - Meffert – David Kinsombi, Heyer - Wintzheimer (61. Jatta), Glatzel (88. Muheim), Kittel (88. Kaufmann).

Sandhausen: Drewes - Ajdini (75. Diekmeier), Höhn, Zhirov, Okoroji (62. Soukou) - Bachmann - Zenga (82. Conteh), Ritzmaier - Esswein (75. Christian Kinsombi), Sicker - Keita-Ruel (75. Benschop).

Schiedsrichter: Dankert (Rostock); Zuschauer: 19 950; Tore: 1:0 Kinsombi (74./Foulelfmeter), 1:1 Bachmann (87.), 2:1 Heyer (90.+6); Gelb-Rote Karte: Ritzmaier (73./unsportliches Verhalten); Beste Spieler: Kinsombi, Jatta - Drewes, Bachmann.