Walldorf. (bz) Das war phasenweise eine Lehrstunde: 2:5 (1:2) musste sich Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf dem 1. FC Saarbrücken geschlagen geben. Das Ergebnis spiegelt exakt den einseitigen Spielverlauf wider. Bei Walldorf musste Andreas Schön mit Leistenprobleme passen und Benjamin Hofmann war gelb-gesperrt. Gleich zu Beginn erwischte es den FCA eiskalt. Obernosterer stand nach drei Minuten da, wo ein Stürmer stehen muss. Behrens lief sich auf der rechten Außenbahn clever frei und bediente seinen Kollegen im Sturmzentrum.

Saarbrücken hatte mit der Führung im Rücken die Kontrolle über Gegner und Ball, ohne aber zu weiteren klaren Chancen zu kommen. Das erste Mal gefährlich vors Tor kam Walldorf durch Nicolai Groß, der Stürmer legte sich die Kugel zu weit vor und Batz schnappte beherzt zu (23.). Nach einer halben Stunde schlug das torgefährliche Duo des Spitzenreiters erneut zu. Dieses Mal startete Obernosterer im richtigen Moment in die Tiefe, erreichte den Pass von Behrens knapp vor Rennar und schob die Kugel im Fallen zum 2:0 über die Linie.

Quasi aus dem Nichts verkürzte der FCA, als Timo Kern eine scharfe Stadler-Ecke in die Ecke köpfte (32.). Kurz darauf knallte Kern den Ball an die Latte und hätte den Spielverlauf damit um ein Haar auf den Kopf gestellt (35.). "Schade, dass das Spiel in dieser Phase nicht gekippt ist", sah Walldorfs Trainer Matthias Born kurz vor der Halbzeit die beste Phase seiner Mannschaft.

Die Hoffnungen auf einen Punktgewinn sollten im zweiten Abschnitt keine vier Minuten überleben. Mendler zwang mit einem klasse getretenen Freistoß Rennar zu einer Glanzparade, indem er das Spielgerät an die Latte lenkte. Da jedoch seine Mitspieler dem Abpraller nur tatenlos hinterher blickten, durfte Zeitz in aller Ruhe den Kopf zum 1:3 hinhalten. Den Gästen gelang in dieser Phase nahezu alles. Jänicke schraubte das Ergebnis mit zwei Traumtoren auf 1:5 (52./61.). Dabei verdiente sich sein erster Treffer das Prädikat "Tor des Monats". Aus halbrechter Position und rund 20 Metern Entfernung schoss er die Kugel in den linken Winkel.

Saarbrücken zeigte sich in allen Belangen überlegen und konnte es sich erlauben, seinen beiden Doppeltorschützen eine von ihren Anhängern umjubelte Auswechslung zu gönnen. Immerhin betrieb der eingewechselte Christopher Hellmann noch etwas Ergebniskosmetik zum 2:5-Endstand (81.).

Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Strompf, Stadler - Wekesser, Hillenbrand (64. Grupp), Kern, Meyer (70. Cancar) - Groß, Carl (64. Hellmann).

Saarbrücken: Batz - Wenninger, Zellner, Oschkenat, Fassnacht - Zeitz - Mendler, Perdedaj (64. Steiner), Jänicke (76. Mendy) - Behrens, Obernosterer (76. Studtrucker).

Schiedsrichter: Wlodarczak (Weiterode); Zuschauer: 838; Tore: 0:1 Obernosterer (3.), 0:2 Obernosterer (30.), 1:2 Kern (32.), 1:3 Zeitz (49.), 1:4 Jänicke (52.), 1:5 Jänicke (61.), 2:5 Hellmann (81.).