Völklingen. (rodi) Der SV Waldhof hat sich für die entscheidenden Wochen der eingestimmt. Dank des fünften Saisontreffers von Jannik Sommer feierte die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares einen 1:0 (0:0)-Erfolg beim souveränen Tabellenführer 1.FC Saarbrücken und bleibt im Kampf um die zur Aufstiegsrelegation berechtigenden ersten beiden Tabellenplätze weiter aussichtsreich im Rennen. "Wir mussten heute bis zum Ende zittern, weil wir die Konter nicht gut genug ausgespielt haben, aber wir haben es dann doch gut verteidigt", freute sich Waldhofs Mittelfeldakteur Marco Schuster stellvertretend für seine Elf über den dreifachen Punktgewinn.

Noch vor fünf Wochen sah es schlecht aus um den Ex-Bundesligisten. Der in der Winterpause neu verpflichtete Coach bezog mit 0:1 gegen den FSV Frankfurt seine erste und bislang auch einzige Niederlage. Die große Aufholjagd noch vor Weihnachten nach zwischenzeitlich 13 Punkten Rückstand auf den zweiten Platz schien umsonst zu sein. Es war spannend mit anzusehen, wie die Mannschaft nach der Winterpause mit Trares zurechtkommen würde. Der Ex-Profi, der in der Vergangenheit auch mal für ein Jahr als Spieler beim SVW unter Vertrag stand, verzichtete auf Neuzugänge und sprach dem vorhandenen Kader sein Vertrauen aus. Das kam an und das Team verinnerlichte seine Philosophie. "Wir haben uns nach der Winterpause noch einen großen Schritt weiterentwickelt", sagt Torschütze Sommer und sieht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange als erreicht an. Soll heißen: Da geht noch was.

Am Ostersamstag sprach der 26-jährige Außenstürmer nach dem Abpfiff von einem "brutal wichtigen Sieg" seiner Mannschaft und der war nach Meinung der anwesenden Experten auch verdient. Waldhof überstand die Anfangsphase der Saarländer und konnte Mitte der ersten Halbzeit mit vielen Ballgewinnen die eine oder andere eigene Chance kreieren. Nicolas Hebisch, unter der Woche feierte er seinen 28. Geburtstag, stand mehrfach im Brennpunkt, verfehlte aber dreimal mehr oder weniger knapp das Ziel (22., 28., 36.).

Nach der Halbzeit stellte der SV Waldhof dann die Uhr auf "Sommer-Zeit". Der gebürtige Darmstädter bereitete sein Tor selbst vor und überwand im Zusammenspiel mit Dorian Diring den Saarbrücker Keeper Daniel Batz zum 0:1 (53.). Kurz davor hatte Steven Zellner noch auf der Torlinie für den bereits geschlagenen Keeper gegen den Mannheimer klären können (48.). Zehn Minuten vor dem Ende signalisierte der Schütze dann seine Auswechslung nach leichten muskulären Problemen. "Mir ist es lieber, wenn ein Spieler auf dem Platz volle 100 Prozent gibt, so lange es geht und dann anzeigt, wenn er ausgewechselt werden will", lobte Trares das professionelle Verhalten.

Die Saarländer warfen nach dem Rückstand alles nach vorne, doch bis auf eine klare Chance von Marco Holz, die Keeper Markus Scholz mit einem fantastischen Reflex vereitelte (55.), kam vom Tabellenführer nicht mehr viel. "Natürlich hatten wir heute ein bisserl Druck auf unseren Schultern", ist nicht nur Marco Schuster nach dem Auswärtssieg froh, dass der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz nicht größer wurde, denn der SVW ist aktuell noch mit zwei Partien gegenüber der Konkurrenz im Rückstand.

Saarbrücken: Batz - Wenninger, Krause, Zellner, Müller (63. Fassnacht) - Jänicke, Holz (73. Fenninger), Zeitz, Mendler - Behrens, Obernosterer (50. Perdedaj).

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Mi. Schuster, Nennhuber, Celik - Ma. Schuster, di Gregorio - Diring, G. Korte (75. Deville), Sommer (81. Tüting) - Hebisch (66. Koep).

Schiedsrichter: Kempter (Sauldorf), Zuschauer: 4484; Tor: 0:1 Sommer (53.).