Heidelberg. (rodi/miwi/bz) "Mit der Leistung waren wir unzufrieden, mit dem Ergebnis nicht", brachte Mittelfeldmotor Dorian Diring vom SV Waldhof den Auswärtssieg beim SSV Ulm auf den Punkt. Aber schämen wollten sich er und sein Coach Bernhard Trares dafür nicht. "Es war unser erster dreckiger Sieg in diesem Jahr, andere Mannschaften haben fünf oder sechs solcher Spiele in einer Saison", verweist Trares auf die guten Spiele seines Teams in den Wochen zuvor. Im kleinen Derby gegen die U23 der TSG Hoffenheim (Anpfiff am Freitag um 19 Uhr) will sich der Spitzenreiter wieder von einer besseren Seite zeigen.

Es gelte, den Gegner aggressiv anzulaufen, wie man es schon im Hinspiel gut fabriziert habe. "Ihren Spielstil werden sie unabhängig von der Aufstellung beibehalten", will sich der SVW-Trainer gar nicht damit befassen, ob bei der TSG eventuell Akteure aus dem Profikader zum Einsatz kommen werden. Trares bangt noch um den Einsatz von Jannik Sommer (Außenbandüberdehnung), Mounir Bouziane (Adduktorenprobleme) und Timo Kern (Knieverletzung), für Marcel Hofrath, Mete Celik und Jan Just gibt es vor der Winterpause definitiv keinen Einsatz mehr.

Zu diesem Heimspiel laufen die Blau-Schwarzen mit dem Logo des Kinderhospiz Sterntaler e.V. auf und der SVW spendet pro Zuschauer einen Euro an Sterntaler. Zusätzlich werden Spendenboxen aufgestellt, bei denen jeder Zuschauer die Möglichkeit hat zu spenden. Die Matchworn-Trikots aus der Partie werden im Nachgang zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler e.V. versteigert.

Für die U23 der TSG Hoffenheim ist das Duell ein besonderes. "Eines, in dem wir sehr viel lernen können", sagt Coach Marco Wildersinn. Die junge Mannschaft aus dem Kraichgau fiebert dem Match beim Tabellenführer vor einer großen Kulisse entgegen. "Waldhof hat das beste Team der Liga", ist Wildersinn überzeugt - und hat trotzdem einen Plan entwickelt, um in Mannheim bestehen zu können: "Wir haben uns Dinge überlegt, mit denen wir dem SVW wehtun wollen."

Es herrscht "Sechser-Notstand" beim Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Kapitän Tim Grupp und Niklas Horn, die beiden zuletzt gesetzten Akteure im zentralen Mittelfeld, fehlen gelbgesperrt, Marcel Bormeth und Ilias Tzimanis sind verletzt. Bleibt mit Simon Kranitz nur einer von fünf potenziellen Kandidaten für eine der beiden Positionen übrig. Es gibt wahrlich bessere Voraussetzungen im Hinblick auf die Auswärtspartie am Sonntag um 14 Uhr bei Kickers Offenbach.

"Was die Sechser-Position angeht, müssen wir ein wenig basteln", sieht FCA-Trainer Matthias Born die angespannte Personalsituation als Chance für einen Routinier und ein junges Talent. Nico Hillenbrand, vor Rundenbeginn als Führungspersönlichkeit zur eigenen U23 in die Verbandsliga versetzt, sowie Andreas Müller, ein A-Jugendlicher, trainieren diese Woche mit.