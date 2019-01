Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Die entscheidende Saisonphase ist eingeläutet. Mit dem TSV Schott Mainz gastiert morgen 14 Uhr in der Regionalliga Südwest der Tabellenachtzehnte und somit ein stark abstiegsbedrohter Klub beim SV Waldhof. Drei Punkte sind Pflicht, wenn der SVW seine gute Ausgangsposition im Kampf um den zweiten Tabellenplatz und damit die Chance, sich über die beiden Aufstiegsspiele für die 3. Liga zu qualifizieren, festigen will. Rückblickend auf das 0:4 im Pokal beim Karlsruher SC am Mittwoch stellte Trainer Bernhard Trares fest, dass nicht alles so schlecht war, wie es das Ergebnis besagen könnte.

"In den letzten 20 Minuten haben wir etwas die Spielordnung verloren. Nach dem 0:2 muss man es ruhiger zu Ende spielen", kritisierte er. Mit einer knapperen Niederlage hätte er besser leben können. Gegen Mainz soll es nun wieder besser laufen. "Es wird wieder ein enges Match, bei schnellem Umschaltspiel sind sie vielleicht etwas unsortiert", hofft er, dass die spielerische Qualität seiner Elf zum Tragen kommt. Mit welcher Mannschaft Trares die Mainzer besiegen will, ist noch völlig offen. Hassan Amin, Maurice Deville und Andreas Ivan trugen aus dem Pokalspiel Blessuren davon, Benedikt Koep meldete sich am Donnerstag krankheitsbedingt ab. Bei allen vier ist der Einsatz somit fraglich. Noch schlechter steht es um Jannik Sommer (Grippe) und Gianluca Korte (muskuläre Probleme) - beide fallen ziemlich sicher aus.

Der FC-Astoria Walldorf muss trotz bereits 39 ergatterten Punkten auf der Hut sein vor den Kellerkindern. Angesichts der ordentlichen Rückrunde, die seine Elf absolviert, ist Walldorfs Trainer Matthias Born ausgesprochen zuversichtlich: "Auswärts haben wir 2018 überhaupt noch nicht verloren, zudem standen wir über die komplette Runde gesehen nicht auf einem der letzten sechs Plätze." Niederlagen gab es ausschließlich im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion, wo am Sonntag der SSV Ulm 1846 zu Gast ist (Anpfiff, 14 Uhr). Zwar können die Astorstädter am jetzigen viertletzten Spieltag den anvisierten Klassenerhalt nicht komplett "eintüten", mit einem weiteren Dreier dürften Kapitän Timo Kern und Co. jedoch ganz tief durchatmen. Ob es für den letzte Woche an einer Angina erkrankten Tim Grupp für einen Einsatz reicht, entscheidet sich erst kurzfristig. Als Ersatz für den "Sechser" stünde der wieder genesene Niklas Horn bereit.

Für die U 23 der TSG Hoffenheim geht der Kampf um den fünften Tabellenplatz weiter und mit einem Sieg beim TSV Eintracht Stadtallendorf morgen um 14 Uhr soll dieser erfolgreich fortgesetzt werden. Möglicherweise muss Trainer Marco Wildersinn dabei auf Jannick Dehm verzichten, der sich mit Oberschenkelproblemen plagt und ausfallen könnte.

"Das wird sich kurzfristig entscheiden", sagt Wildersinn vor dem Duell bei dem Aufsteiger, der durch eine Negativserie noch einmal in Abstiegsnot geraten ist. "Wir wissen, was auf uns zukommt", sagt Wildersinn, der Respekt vor dem Gegner hat: "Sie können auch gut Fußball spielen." Unabhängig davon ist die Zielsetzung für den Hoffenheimer Trainer klar: "Wir wollen den Dreier holen."