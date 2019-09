Heidelberg. (bz/miwi) Zum dritten Mal im achten Spiel bekommt es Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf mit einem Aufsteiger zu tun. Dafür muss der Sechstplatzierte am Samstag (14 Uhr) zum FC Gießen reisen. "Die Gießener sind zwar schlecht gestartet, haben aber eine ganze Reihe von erfahrenen Regionalliga-Kickern im Kader", weiß FCA-Trainer Matthias Born und verweist auf den ehemaligen Sandhäuser Torhüter Frederic Lohe sowie den früheren Waldhof-Innenverteidiger Kevin Nennhuber.

Ein normaler Aufsteiger sind die Hessen also nicht, bereits in ihrer Aufstiegssaison haben sie auf Profitum umgestellt. "Dazu haben sie ungefähr 2500 Zuschauer im Schnitt, da bewegt sich was", stellt sich Walldorf auf einen heißen Kampf ein.

Grund nervös zu sein, haben sie überhaupt nicht. Zwölf Punkte aus sieben Partien sind ein sehr starker Start für die Astorstädter, die letztes Jahr das Feld von hinten aufrollen mussten. Verkleinert hat sich zudem der Verletztenstand. Die Neuzugänge Max Lieberknecht und Eric Jansen sind ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Die U23 der TSG Hoffenheim steht vor der schwerstmöglichen Prüfung. Die Mannschaft von Marco Wildersinn tritt beim verlustpunktfreien Tabellenführer an - am Samstag (14 Uhr) gastieren die Kraichgauer beim 1. FC Saarbrücken. "Saarbrücken wird nicht alle 34 Spiele in der Saison gewinnen", prognostiziert Wildersinn und hat sich vorgenommen, leidenschaftlich zu versuchen, dem Aufstiegsfavoriten Nummer eins als erstes Team Punkte abzuknöpfen.

"Wir werden sehen, ob das möglich ist", sagt der Fußballlehrer, dessen Spieler am vergangenen Wochenende gegen die SV Elversberg überzeugten und 3:1 gewannen.

Allerdings muss der Coach sein Team umbauen, denn mit Ilay Elmkies und Domenico Alberico fehlen zwei Akteure, die mit ihren Junioren-Nationalmannschaften unterwegs sind. Auch Christoph Baumgartner und Sargis Adamyan, zuletzt als "Profi-Leihgaben" eingesetzt, stehen deshalb nicht zur Verfügung. "Damit müssen wir leben", sagt Wildersinn.