Von Christopher Benz

Walldorf/Sandhausen. Manche Dinge sind auch bei genauem Hinschauen nur schwer zu verstehen. "Überraschenderweise ist immer noch die Mehrheit der Vereine für die Durchsetzung der kompletten Runde", berichtet Andreas Kocher, Trainer des Fußball-Oberligisten FC-Astoria Walldorf II von einer Videokonferenz aller 21 Ligavereine vom vergangenen Wochenende.

Zwischen 27 (Walldorf) und 29 (Bruchsal und Nöttingen) Partien müssen die Klubs noch absolvieren, ehe die Saison 2020/21 vollständig ist. Wenn dieses Jahr nicht mehr gespielt werden sollte, wovon schwer auszugehen ist, scheint dieses Vorhaben ein Ding der Unmöglichkeit zu werden. Die Corona-Pandemie wird im Januar nicht verschwunden sein, weshalb erneut Spielverlegungen wahrscheinlich sind. Irgendwann ist dann schlicht keine Zeit mehr, um alles über die Bühne zu bringen.

"Ich habe wenig Verständnis dafür, es kamen sogar Vorschläge einen ’Boxing Day’ wie in England am 2. Weihnachtsfeiertag zu veranstalten, wovon manch ein Vereinsverantwortlicher begeistert gewesen ist", kann Kocher nur den Kopf schütteln angesichts manch kurioser Idee. Sollte es im neuen Jahr weitergehen, wäre ein Start am 16. Januar möglich. "Wenn wir dann erst Anfang Januar mit dem Training beginnen dürfen und ohne Vorbereitungsspiele direkt loslegen müssen, ist vorprogrammiert was passiert", prophezeit Kocher, der in den intensiven Auftaktwochen bereits einige Verletzungen zu beklagen hatte, weitere Ausfälle.

Aktuell sind die Kicker mit individuellen Trainingsplänen versorgt, um ihre Grundfitness zu erhalten. Die bisherige Ausbeute von acht Punkten aus 13 Begegnungen sind nicht das, was sich Kocher und Co. erhofft hatten, andererseits ist noch lange nichts verloren. "Unterm Strich fehlen uns lediglich vier Punkte zum rettenden Ufer, das ist kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen", sagt er. Zumal die personelle Lage bei einem Neustart deutlich angenehmer zu werden verspricht. Die drei als Leistungsträger eingeplanten Benjamin Hofmann (31 Jahre), Patrick Wolf (31) und Gianluca Mantel (27) standen aufgrund verschiedener Verletzungen bislang erst 25 Minuten gemeinsam auf dem Platz. "Außerdem sind uns Jonas Weik und Darian Gurley über einen langen Zeitraum weggebrochen", erinnert Kocher.

Sein Trainerkollege aus Sandhausen hat eine ähnliche Meinung. "Wenn wir die Wahl hätten, würden wir uns für eine verkürzte Runde entscheiden", sagt Frank Löning, der die U 23 des Zweitligisten coacht, "in meinen Augen war es schon nicht optimal, von Beginn an auf die komplette Runde zu pochen, schließlich sind wir Amateure."

Dass im Dezember noch einmal um Punkte gespielt wird, hält der 39-Jährige für sehr unwahrscheinlich. "Dafür müssten wir in einer Woche mit dem Training beginnen und deshalb muss man an die Vernunft aller appellieren, schließlich stecken sich momentan viele Leute an, ohne nachvollziehen zu können bei wem", so Löning, "deshalb ist das Ganze sehr schwierig."

Mit einem Punkt weniger als Walldorf liegt der SVS auf dem letzten Tabellenplatz, jedoch gab es im letzten Spiel vor der Unterbrechung ein Erfolgserlebnis beim 4:2-Sieg gegen den FV Lörrach-Brombach. "Der Trend geht ins Positive", hat Löning festgestellt, "um sich an den Herrenfußball zu gewöhnen, haben die Jungs letztes Jahr vier Monate benötigt, dieses Mal haben sie das nach zweieinhalb Monaten geschafft." Diese Entwicklung stimmt den Trainer positiv für die Zeit nach dem Neustart. Die Mannschaft hat individuelle Lauf-, Fitness- und Kraftpläne für die trainingsfreie Zeit erhalten. Den durchweg jungen und noch lange nicht körperlich ausgereiften Fußballern rät Löning die Pause zu nutzen, um eventuelle Defizite aufzuholen, "dann bin ich überzeugt, dass wir sehr schnell unsere Vorstellungen auf dem Platz umsetzen können."