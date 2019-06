Jubelkreis im goldenen Konfetti-Regen: Nach dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga gab es in der Ketscher Neurotthalle kein Halten mehr. Foto: Helmut Pfeifer

Von Tillmann Bauer

Ketsch. Eigentlich, so könnte man meinen, scheint die aktuelle Phase im Profisport ziemlich entspannt. Während die Saison Geschichte ist, tummelt sich der eine oder andere Handballer auf der Sonneninsel Mallorca, um einfach mal die Beine in die Höhe zu strecken oder am berühmten Ballermann mit einem Bierchen die Erfolge - oder einfach nur das Leben - zu begießen.

So, oder zumindest so ähnlich, wird das auch bei den Damen der Kurpfalz Bären aus Ketsch abgelaufen sein, als sie in der vergangenen Woche in den Flieger Richtung Süden stiegen. Schließlich steht fest: Wenn jemand etwas zu feiern hatte, dann die Bären; nach über zehn Jahren gelang nun wieder die Rückkehr in die Handball-Bundesliga. Da kann man mal anstoßen.

Adrian Fuladdjusch. Foto: Bären

Auch Adrian Fuladdjusch, 31, hat sich eine Verschnaufpause genommen. Viel Zeit ist aber nicht zu verlieren, der Blick des Bären-Geschäftsführers geht nach vorne. Sein Handy klingelt häufig. "Da ist man mal ein paar Tage weg", sagt er, während er an seinem Cappuccino nippt und gekonnt sein Smartphone auf lautlos stellt: "Da drehen alle durch." Fuladdjusch ist ein gefragter Mann, schließlich ist der Aufstieg in die Bundesliga nicht nur ein echtes Abenteuer, sondern auch eine große Herausforderung.

Er erzählt, dass die Euphorie zwar noch allgegenwärtig sei, sich nun aber langsam alle Beteiligen darüber bewusst werden, was man überhaupt erreicht habe: "Wir realisieren das jetzt erst langsam."

Bei den Kurpfalz Bären herrscht eine große Vorfreude auf das Handballoberhaus, auf die Möglichkeit, sich mit den besten Teams Deutschlands zu messen und in vollen Hallen spielen zu können. Was eine Zielsetzung angeht, ist Fuladdjusch tiefenentspannt: "Wir haben nichts zu verlieren und können in jedem Spiel ohne Druck aufspielen", sagt er. Mit einer gewissen Frechheit wolle man versuchen, so der Geschäftsführer, die favorisierten Teams zu ärgern.

Die Bären surfen auf einer Erfolgswelle, die Stimmung soll weiterhin positiv bleiben. "Wir sind es nun aus den vergangenen Jahren gewohnt, mehr Spiele zu gewinnen, als zu verlieren", sagt Fuladdjusch: "Das wird sich nun ändern. Dabei ist es wichtig, dass wir nach Niederlagen, die sicher kommen werden, nicht die Freude verlieren."

Zumindest rein wirtschaftlich können die Bären wohl kaum mit den anderen Bundesligisten mithalten. Einen genauen Saison-Etat wollte Fuladdjusch nicht nennen. Er grinste: "Gering." Auch wenn er - wie für einen Geschäftsführer typisch - die Finanzen des Traditionsvereins im Griff hat; Geld ist nicht der Grund, warum es in Ketsch läuft.

"Die Spielerinnen kommen nicht zu uns, weil sie sich hier eine goldene Nase verdienen können", lacht Fuladdjusch. Vielmehr sprechen andere Faktoren für die Aufstiegsmannschaft: Das Umfeld ist familiär, die Neurotthalle ist - mit durchschnittlich 850 Zuschauern - gut besucht, die Jugendarbeit steht auf einem gesunden Fundament, in der ersten Mannschaft wird auf junge Talente, im Optimalfall aus der Region, gesetzt, die von Trainerin Katrin Schneider gefordert und gefördert werden - das Gesamtpaket überzeugt viele, die meist schon im Nachwuchsbereich über einen Wechsel nach Ketsch nachdenken.

"Wir versuchen jetzt noch, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unsere Heimspiele zu echten Events zu entwickeln", sagt Fuladdjusch. Der familiäre Aspekt, der den Handballsport insgesamt so sympathisch macht, soll dabei nicht verloren gehen.

Auch deshalb gibt es bei jedem Heimspiel Regeln, die auch nach dem Aufstieg unantastbar bleiben: Die weibliche C-Jugend stellt die Wischergirls, die B-Jugend steht filmend hinter der Kamera, die A-Jugend kellnert im VIP-Bereich, während für den Auf- und Abbau der Werbebanden noch immer die Bundesliga-Mannschaft selbst zuständig ist. Was in Ketsch Normalität ist, wäre in anderen Sportarten undenkbar.