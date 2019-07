Von Ronny Ding

Mannheim. Es ist soweit: Der Vorhang geht auf für die Drittligapremiere des SV Waldhof in der heimischen Arena. Nach dem 1:1-Unentschieden am ersten Spieltag in Chemnitz wollen sich die "Buwe" am Samstag um 14 Uhr gegen den SV Meppen vor der eigenen Kulisse den ersten Saisonsieg angeln. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel des Blau-Schwarzen ist schon jetzt unüberhörbar.

"Das Carl-Benz-Stadion wurde einem Facelift unterzogen. Wir haben einen neuen Rasen und neue Banden. Das alles gibt uns für den Samstag ein gutes Gefühl", kann es Trainer Bernhard Trares kaum erwarten, mit seinem Team den Platz zu betreten.

Fast bis zum letzten Tag vor dem Anpfiff wird im Stadion gewerkelt, um für einen angemessenen Rahmen zu sorgen. Für den Einzug der Sponsoren in den neu errichteten Business-Turm erwartet Stadionverwalter Marc Eckardt am Spieltag gar "eine Punktlandung". Auch die OST-Tribüne wurde nach Abnahme des DFB rechtzeitig als offizieller Fanbereich freigegeben.

Fehlt für einen perfekten Tag also nur noch ein Sieg über den SV Meppen. Meppen? Da war doch was. In der dritten Saison in Folge kicken die Emsländer, in deren Reihen mit Hassan Amin ein ehemaliger Mannheimer Akteur unter Vertrag steht, im Profifußball, weil sie seinerzeit den SVW in den beiden Relegationsduellen um den Aufstieg ausschalteten. Nach zwei torlosen Unentschieden entschieden die Meppener das Elfmeterschießen mit 4:3 für sich.

"Natürlich hat es noch einen bitteren Beigeschmack, aber man soll es auch nicht überbewerten. Die Begegnung hat diesmal einen anderen Charakter als die Relegation, es geht um die drei Punkte", hält Torwart Markus Scholz bewusst den Ball flach und ist weit entfernt von Revanchegelüsten. Der Keeper erwartet zwei spielstarke Teams und somit trotz der zu erwartenden heißen Temperaturen ein ansehnliches Fußballspiel.

Sein Mannschaftskollege Marcel Seegert, seinerzeit einer der beiden Waldhöfer Fehlschützen im Elfmeter-Drama, lässt dagegen keine Zweifel aufkommen, dass "man jetzt in den beiden Saisonspielen noch etwas zurechtrücken könne". An der Motivation wird es gerade ihm nicht fehlen.

Den Auftakt setzte der SVM mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Zwickau in den Sand und steht daher schon unter einem gewissen Druck. "Diese Mannschaft ist nicht leicht auszurechnen. Sie haben immer auch Phasen im Spiel, wo es nicht so passt. Das müssen wir versuchen auszunutzen", weiß Trares nicht zu einhundert Prozent, wie er den kommenden Gegner einordnen soll.

Personell gibt es für den 53-Jährigen zwei Veränderungen. Gianluca Korte wird von seiner Viruserkrankung am Samstag wieder im Kader stehen, dafür fällt Arianit Ferati aus, der sich mit den gleichen Symptomen am Donnerstagmorgen krank abmeldete. Mit dem Ex-Sandhäuser Mohamed Gouaida, der in dieser Woche in das Mannschaftstraining einstieg und laut Trares körperlich in gutem Zustand ist, hat der Coach noch eine weitere Option in der Hinterhand.