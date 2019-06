Heidelberg. (CPB) Die deutsche Siebenerrugby-Nationalmannschaft startet als Vizeeuropameister des Vorjahres in den kontinentalen Titelkampf, der am Samstag und Sonntag mit dem Grand Prix von Moskau beginnt. Die EM 2019 wird in nur zwei Turnieren ausgetragen, beim Grand Prix im polnischen Lodz wird am 20./21. Juli der neue Europameister gekürt. Viele Verbände, sicher auch der Deutsche Rugby-Verband (DRV), richten ihr Augenmerk auch auf den 13. und 14. Juli, wenn im französischen Colomiers im Westen von Toulouse die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020 stattfinden wird. Um dabei einen günstigen Setzlistenplatz zu haben, muss man in Moskau erfolgreich sein.

Die Vorrunden-Kontrahenten der DRV-Sieben mit den beiden Trainern Vuyo Zangqa und Clemens von Grumbkow (Heidelberg) sind der siebenfache Europameister Portugal, Ex-Weltmeister Wales und Polen. "Wir können alle drei Teams schlagen und wollen auch den Gruppensieg", ist von Grumbkow zuversichtlich und nennt die Halbfinal-Teilnahme als Ziel. Unter den zwölf deutschen Spielern sind mit Fabian Heimpel, Tim Lichtenberg, Bastian Himmer (RG Heidelberg), Anjo Buckman (TSV Handschuhsheim), Niklas Hohl (Heidelberger RK) und Carlos Soteras-Merz (TV Pforzheim) sechs Baden-Württemberger.

Auch der Nachwuchs des Landes ist im olympischen Siebenerrugby bärenstark und hat bei den deutschen Meisterschaften der Landesverbände alle drei Titel gewonnen. Bei den U18-Mädchen war das nicht besonders kompliziert, da Bayern der einzige Widersacher war und die anderen Verbände durch Abwesenheit enttäuschten. Baden-Württemberg gewann mit 29:12 und 31:10.

Mehr Arbeit hatten die U16-Jungen, die alle sechs Spiele gewannen: Mit 34:7 gegen Nordrhein-Westfalen, 41:5 gegen Hamburg, 19:5 gegen Hessen, 20:7 gegen Bayern, 31:5 gegen Brandenburg und 17:10 gegen Niedersachsen. Landestrainer Jan Ceselka (Heidelberg), der ein hoch motiviertes Trainerteam leitet, ist auch stolz auf seine U18-Auswahl, die alle vier Spiele klar dominiert hat: Mit 48:0 gegen Nordrhein-Westfalen, 43:14 gegen Bayern, 29:5 gegen Hessen und 49:0 gegen Niedersachsen.

Die U16-Jungen und die U18-Mädchen bereiten sich gegenwärtig auf die SAS Heidelberg Juniors & Girls Sevens am 29./30. Juni im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark vor, wo sie im Kampf mit Nationalmannschaften aus Belgien, Israel, Luxemburg, Polen, Rumänien und Tschechien und gegen Topteams aus Schottland und der Schweiz sowie die Landesverbände Brandenburg Hamburg und Hessen internationale Klasse beweisen möchten.

Das hat die deutsche U18-Nationalmannschaft mit den Trainern Jan Ceselka und Max Pietrek (Heusenstamm) beim Siebenerrugby-Turnier in Bologna bereits geschafft. Nach vier Siegen über Lazio Orazi (45:0), die Toskana (40:5), Dänemark im Halbfinale (40:0) und Venetien im Endspiel (33:0) fuhren die zwölf Deutschen mit fünf Baden-Württembergern im Team sehr fröhlich in die Heimat zurück.