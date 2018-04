Von Frank Enzenauer

Mannheim. Thomas Herrmann, 63, ist Chefreporter bei Sport1 und wird am Mittwoch (17.30 Uhr) das badische Pokalhalbfinale zwischen dem Karlsruher SC und SV Waldhof live kommentieren. Herrmann begann seine journalistische Karriere 1982 in der ZDF-Sportredaktion.

Herr Herrmann, Sport1 hat ja bereits am vergangenen Samstag live vom Waldhof-Spiel in Offenbach berichtet. Wie viele Zuschauer saßen vor dem Fernseher?

Im Schnitt 160.000, in der Spitze eine Viertelmillion. Das ist für einen Samstagnachmittag ordentlich. Unser Bestwert in der Regionalliga haben wir beim Derby zwischen 1860 München und der zweiten Mannschaft der Bayern erzielt - 650.000 Zuschauer im Schnitt. Ein Wahnsinn!

Also mehr, als ein Volleyball-Bundesligaspiel im TV sehen wollen?

Ja, da haben wir so um die 100.000 Zuseher.

Nichtfußballer beklagen oft, dass zu viel Fußball im Fernsehen gezeigt wird.

Man kann machen, was man will: Fußball interessiert halt. Wenn die Kugel rollt, gucken die Leute zu. Fußball zieht einfach, Fußball ist ein Magnet.

Wie bereiten Sie sich auf das badische Pokalhalbfinale zwischen dem KSC und Waldhof vor?

Übers Netz, was die ganzen Spielerdaten angeht. Dann führe ich mit beiden Trainern ein mindestens halbstündiges Gespräch, ich befrage Alois Schwartz und Bernhard Trares zur Taktik, zu jedem Spieler, zu deren Stärken und Schwächen, aber auch zu beruflichem Hintergrund. Manche arbeiten ja noch ganz normal acht Stunden am Tag. Zudem spreche ich noch mit den Teammanagern und Pressechefs der Vereine. Alle sind immer total nett und auskunftsfreudig. Ich erhalte in der Regel die Mannschaftsaufstellungen einen Tag vor dem Spiel, die Trainer können sich darauf verlassen, dass ich nichts ausplaudere.

Sie teilen die Erfahrung, dass Interviews mit unterklassigen Trainern und Spielern erfrischender sind als mit Bundesligaprofis?

Auf jeden Fall ist die Auskunftsfreude und Nähe größer als in der Bundesliga. Ich kann das aber auch verstehen: Ein falsches Wort - und du musst in der Bundesliga Angst haben vor einem Shitstorm im Netz.

Und bei welchem Regionalligisten herrscht die beste Stadion-Atmosphäre?

In der Grünwalder Straße. Bei 1860 München sind immer 12.500 Zuschauer, immer ausverkauft. Das kann man bundesweit nicht toppen.

Als gebürtiger Münchner verfolgen Sie die Löwen seit Kindheitstagen. Was, wenn die Sechziger Ende Mai um den Drittliga-Aufstieg gegen Waldhof spielen?

Wahrscheinlich werde ich privat im Stadion sein und als Münchner schon den Löwen die Daumen drücken.