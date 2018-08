Von Christopher Benz

Eppingen. 17 Uhr wäre eine angenehme Anstoßzeit für ein Samstagspiel. Allerdings muss der Fußball-Verbandsligist VfB Eppingen am morgigen Mittwoch zu dieser Zeit gegen den SV Waldhof Mannheim antreten. Es ist das Achtelfinale im badischen Pokal und droht aufgrund dieser äußerst frühen Uhrzeit reichlich Zuschauer zu verprellen, die arbeiten müssen.

"Ich müsste selbst zu dieser Zeit noch arbeiten", sagt Eppingens Sportlicher Leiter Oliver Späth, der für dieses besondere Spiel natürlich früher Feierabend macht. Beim VfB ließ man nichts unversucht, den Anstoß nach hinten zu verlegen, jedoch spielte der Verband nicht mit.

Hintergrund Den Fußballkreis Sinsheim kennt der SV Waldhof Mannheim gut. Im badischen Pokal schaut der Regionalligist immer wieder im Kraichgau vorbei. Am 24. August 2016 war er beim TSV Obergimpern zu Gast, den er mit 5:0 bezwang. Daniel Müller, Gimperns Co-Trainer, ließ sich extra aus dem Kroatien-Urlaub für dieses Spiel einfliegen. Der SV Rohrbach durfte in den vergangenen Jahren [+] Lesen Sie mehr Den Fußballkreis Sinsheim kennt der SV Waldhof Mannheim gut. Im badischen Pokal schaut der Regionalligist immer wieder im Kraichgau vorbei. Am 24. August 2016 war er beim TSV Obergimpern zu Gast, den er mit 5:0 bezwang. Daniel Müller, Gimperns Co-Trainer, ließ sich extra aus dem Kroatien-Urlaub für dieses Spiel einfliegen. Der SV Rohrbach durfte in den vergangenen Jahren gleich zwei Mal gegen die Waldhof-Buben ran. Am 14. August 2013 gab es ein 0:6, am 22. Juli 2010 ein 1:5. Den Ehrentreffer für den SVR erzielte Sachar Theres. esc

[-] Weniger anzeigen

Das Ganze ist schwer nachzuvollziehen, schließlich kann man aktuell ohne Probleme bis 20.15 Uhr kicken, ehe die untergehende Sonne bei fehlendem Flutlicht Schwierigkeiten macht. "Die Vorgaben sind leider so, und wir nehmen es jetzt so an", sagt Späth leicht unzufrieden, hofft aber dennoch, "dass vielleicht 1000 Zuschauer kommen". Schließlich kommt nicht alle Tage eine Profimannschaft in die HWH-Arena (dem ehemaligen Hugo Koch Stadion) an der Waldstraße.

Für die Fachwerkstädter ist es eine willkommene Abwechslung nach dem holprigen Ligastart mit nur zwei Punkten aus vier Partien - zugegebenermaßen gegen durchweg potenzielle Spitzenmannschaften. Die 1:3-Niederlage am Sonntag beim FV Fortuna Heddesheim war dennoch unnötig. "Wir hatten sehr gute Möglichkeiten zum 2:2, die wir allesamt liegen gelassen haben", trauert Späth den vergebenen Chancen beim Vizemeister der vergangenen Saison nach. "Und dann bekommst du zwangsläufig irgendwann das dritte Tor."

Auf alles vorbereitet: Chefcoach Bernhard Trares (rechts) und Co-Trainer Benjamin Sachs nehmen den Achtelfinal-Gegner VfB Eppingen nicht auf die leichte Schulter. Foto: Lörz

Die Mannschaft um ihren Trainer David Pfeiffer hat die Pleite abgehakt und bereitet sich aktuell auf die kommenden Aufgaben vor, denn diese Woche kommt es zum Mannheimer Doppelpack. Nach dem Pokalspiel gegen den Waldhof müssen die VfBler am Samstag in der Liga gegen den VfR Mannheim ran.

"Die Trainingsintensität wird diese Woche sehr moderat sein", verrät Pfeiffer angesichts der zweiten hammerharten englischen Woche in Serie. Zumal es seine Schützlinge am Sonntag personell gebeutelt hat. "Wir haben zwar keine muskulären Verletzungen, wie man bei dieser Intensität erwarten könnte, aber zwei Spieler hat es mit Rippenverletzungen böse erwischt", sagt Pfeiffer, der vorerst auf Florian Kradija (angebrochen) sowie Kai Irrgang (geprellt) verzichten muss.

Alle Hände voll zu tun: Murat Zeyrek, Torwart des VfB Eppingen, macht sich gegen den SV Waldhof Mannheim auf Schwerstarbeit gefasst. Foto: Lörz

Diese Ausfälle können sich einige Wochen hinziehen, da die Genesung bei Verletzungen im Rippenbereich viel Zeit in Anspruch nimmt. Immerhin ist Linksverteidiger Ciaran Fleck wieder eine ernsthafte Option, da er gestern Abend nach seinem Rollerunfall im Urlaub wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Die Chancen auf ein Weiterkommen schätzt der Coach realistisch ein: "Der SV Waldhof hat eine Profi-Mannschaft, die über Drittliga-Niveau verfügt. Das ist eine andere Welt, aber es ist schön, sich mit so einer Truppe im Wettkampf messen zu dürfen. Eine Überraschung wäre es bereits, wenn wir das Spiel so offen wie möglich gestalten. An einem besonderen Tag bleibt es lange eng und an einem außergewöhnlichen Tag bis zum Ende. Wenn wirklich alles zusammenkommt und wir die Chance auf die Sensation haben, wollen wir sie natürlich auch nutzen, aber gleichzeitig sollten wir nicht zu viel träumen."

Sollte es wirklich zu einem denkwürdigen Duell mit dem Regionalligisten kommen, werden sich all diejenigen grün und blau ärgern, die zu dieser frühen Stunde an einem Werktag nicht dabei sein konnten.