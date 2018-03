Von Michael Wilkening

Wer hätte das gedacht? Da gibt es eine Frauenhandball-Weltmeisterschaft in Deutschland und das interessiert die Menschen tatsächlich. In den mehrheitlich männlich besetzten Stuben der Sport-Redaktionen gab es vor Turnierstart hier und da große Zweifel, dass die "ballwerfenden Hühner" mehr können, als adrett auszusehen. In der ersten Woche der WM stellten die Spielerinnen aber unter Beweis, dass sie große Menschenmengen mobilisieren können.

Im Spartensender Sport1 sahen am Freitag knapp mehr als eine Million Menschen das finale Gruppenduell gegen die Niederlande, was sehr beachtlich ist. Zum Vergleich: Bis zum Ende der vergangenen Saison übertrug Sport1 die Männer-Bundesliga und da schalteten nicht einmal bei den absoluten Topspielen so viele Leute ein, die Quote pendelte zwischen 100.000 und 500.000 Zuschauern. Die Nationalmannschaft, das ist keine neue Erkenntnis, zieht die Massen an. Anerkennen müssen die Kritiker und Pessimisten, dass dies in abgeschwächter Form, eben auch bei den Frauen gilt.

In der am Freitagabend zu Ende gegangenen Gruppenphase sahen an den vier Standorten Leipzig, Oldenburg, Bietigheim und Trier knapp 160.000 Menschen die Spiele live in der Halle. Hochgerechnet bis zum Finale werden voraussichtlich 250.000 Zuschauer in den Arenen gewesen sein. Das übertrifft sogar die Erwartungen des Verbandes.

Frauenhandball ist im Vergleich zu den anderen Teamsportarten in Deutschland gut unterwegs. Der durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen gehypte Frauenfußball lockt im Durchschnitt der Saison 2016/17.943 Menschen im Bundesliga-Alltag an, die Handballerinnen liegen mit 944 gleichauf. Mit Ausnahme der Volleyballerinnen (Bundesligaschnitt: 1100 Besucher) kommen die anderen Ballsportarten daran nicht ansatzweise heran. Und weil der Deutsche Handballbund mit mehr als 700.000 Mitgliedern hinter König Fußball mit deutlichem Vorsprung der zweitgrößte Teamsport-Verband in Deutschland ist, sind die hohen Werte an Besuchern in der Halle und Zuschauern am Fernsehen nicht überraschend. Das Interesse ist eben da.

Entscheidend für eine vom Verband erhoffte Sogwirkung dieser Weltmeisterschaft ist dennoch zu einem sehr hohen Prozentsatz der sportliche Erfolg. Scheiden die deutschen Frauen morgen im Achtelfinale aus, war es das mit dem Hype. Schaffen die "Ladies" tatsächlich das Traumziel Halbfinale, wird das Interesse deutlich zunehmen und die dann in ARD und ZDF gesendeten Finalpartien ein Millionenpublikum anziehen.

Spätestens dann hätten die "Handball-Ladies" wohl auch die Pessimisten überzeugt.

