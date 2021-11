Von Rainer Kundel

Mannheim. Erstmals in dieser Saison gehen die Mannheimer Adler punktlos aus einem Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Wie befürchtet nahmen die zahlreichen Ausfälle aufgrund von etlichen Covid-19 Erkrankungen auf Seiten der Blau-Weiß-Roten wesentlich Einfluss auf die "Nullrunde" gegen zwei nahezu komplette Gegner. Der 1:3-Niederlage in Berlin vom Freitag folgte am Sonntagabend mit dem 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) gegen die Kölner Haie die erste Heimniederlage in dieser Hauptrunde, dies trotz einer tadellosen kämpferischen Leistung.

Fans honorieren Aufbäumen

Per Saldo hatte sich die prekäre Personalsituation bei den Mannheimern nicht verbessert. Tim Wohlgemuth kehrte nach einer Verletzung vom Deutschland-Cup zurück, allerdings fehlte diesmal der angeschlagene Verteidiger Korbinian Holzer. Somit ging es mit 17 Feldspielern, darunter sechs Förderlizenzspieler in die 141. Auflage des DEL-Klassikers gegen die Kölner Haie.

"Wir müssen in unserer Situation weiterarbeiten und die nächsten Wochen positiv bleiben. Punkte holen wir nur über den Teamgeist", forderte Felix Brückmann nach dem ordentlichen Auftritt in Berlin. Für den 30-Jährigen rotierte am Sonntag planmäßig Dennis Endras ins Tor. Seine Vorderleute ließen sich die neun Ausfälle bis auf ein Tief im zweiten Abschnitt kaum anmerken, stürmten mit viel Druck auf das Tor von Pogge, der schon nach acht Sekunden gegen Bergmann parierte und im Laufe des ersten Drittels gegen Dawes, Eisenschmid und Elias gut beschäftigt war. Beim Pfostenschuss von Rendulic (17.Minute) stand ihm zudem das Glück zur Seite. Umso ärgerlicher weil auf der Gegenseite die Haie "Dusel" hatten, als Dawes in einer Situation, die weder Schuss noch Pass war, die Hereingabe von Barinka ins eigene Tor verlängerte (8.Minute).

Als die Gäste aufgrund einer Strafzeit von Melart das zweite Drittel in Überzahl begannen, traf Ferraro (22.) per Direktschuss zum 0:2. Spätestens nach einer gut angelegten, aber trotz einiger gut getimten Schüsse erfolglosen Überzahl machten sich die ungleichen Voraussetzungen eine ganze Weile bemerkbar. Vor allem, nachdem der bisherige Tabellenführer durch den von der Strafbank gekommenen Ugbekile (31.) den dritten Gegentreffer kassierte. Für einige Minuten gerieten die Adler gehörig ins Schwimmen, auch weil in der Defensive das Fehlen von "Abräumer" Holzer und der laufstarken Akdag und Katic arg ins Gewicht fiel.

"Adler geben niemals auf", klang es aus der Fankurve. Und tatsächlich mobilisierte das Team von Interims-Chefcoach Mike Pellegrims nochmals alle Kräfte, brachten die Haie gehörig ins Schwitzen und verkürzte nach etlichen vergeblichen Versuchen durch Lean Bergmann (48.) zum 1:3. Das Anrennen bis zur Schluss-Sirene wurde von den Rängen gebührend anerkannt, auch wenn das Ziehen der letzten Register das Ergebnis nicht mehr beeinflusste.

Adler Mannheim-Kölner Haie 1:3 (0:1,0:2, 1:0); Tore: 0:1 Barinka (8.), 0:2 Ferraro (22.), 0:3 Ugbekile (31.), 1:3 Bergmann (48.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), MacFarlane (USA); Strafminuten: 4/8; Zuschauer: 8142.