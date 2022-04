Von Rainer Kundel

Mannheim. Ab Sonntag treten die Adler Mannheim im Viertelfinale um die Deutsche Eishockeymeisterschaft (Modus: Best of five) gegen die Straubing Tigers an. Der Vierte der Hauptrunde aus Niederbayern beginnt gegen den Fünften aus der Kurpfalz mit einem Heimspiel.

Was erwartet die Adler? Die Tigers sind "on fire". Die Mannschaft von Tom Pokel, einem schon lange in Deutschland erfolgreichen Trainer, holte aus den letzten elf Spielen 29 von 33 möglichen Punkten. Und liegt in der Über- und Unterzahlbilanz der Liga weit vorne – Kriterien, die in den Playoffs, wo grundsätzlich defensiver gespielt wird, an Bedeutung gewinnen. Als die Tigers am 2. März in einem engen Match 1:3 in Mannheim unterlegen waren, verabschiedete sich Pokel aus der Mixed-Zone mit den Worten: "Bis zu den Playoffs." Der Trainer ist geradezu erpicht darauf, das unglückliche Ausscheiden im Viertelfinale vor einem Jahr zu revanchieren, als seine Mannschaf in der SAP Arena eine 3:0-Führung nach 46 Minuten verspielte und in der Verlängerung mit 3:4 unterlag. Wie damals dürften auch am Sonntag und den folgenden, maximal weiteren vier Spielen, die Emotionen zwischen zwei physisch agierenden Mannschaften höher schlagen.

Tradition: Der Klub, 2006 mit dem schwedischen Trainer Olle Öst aufgestiegen, hat den EV Landshut als jahrelange Hausmacht in Niederbayern längst überholt und muss sich mit der Wirtschaftskraft von 24 Gesellschaftern (Klein-und mittelständische Unternehmen, Privatpersonen) unter Führung von Gaby Sennebogen (Geschäftsführende Gesellschafterin) nicht verstecken. Geschätzt liegt der Etat inzwischen auf einem Niveau mit den einstigen rheinischen Hochburgen aus Köln und Düsseldorf.

Leistungsträger: Mit Verteidiger Marcel Brandt, Stürmer Jason Akeson (Hauptrunden-Topscorer der DEL, 68 Punkte) und Spielmacher Mike Connolly stechen drei Akteure aus einem ausgeglichenen und bis in die vierte Reihe gut besetzten Kader heraus.

Unruhestifter: Cody Lampl ist fürs Grobe und das Aufmischen der Gegner zuständig. Nach drei Spielzeiten in Mannheim und längeren Verletzungspausen verschlug es den Deutsch-Amerikaner 2021 nach Straubing. An seiner körperbetonten, mitunter auch die Grenzen überschreitenden Spielweise, hat der 35-Jährige nichts verändert. David Wolf kann nach dem Aufritt vom 19. Januar ein Lied davonsingen.

Stadion: Die Eishalle am Pulverturm fasst nach mehreren Sanierungsphasen 5635 Zuschauer (1661 Sitzplätze). Sie wird auf der Klubhomepage als "das kälteste Stadion der Liga" beworben und wird schnell zum Hexenkessel. Siege der Adler waren dort in den letzten fünf Spielzeiten selten: In elf Partien fuhren die Mannheimer nur zweimal als Sieger nach Hause, darunter das 3:1 im Viertelfinale 2021. Adler-Trainer Bill Stewart ist die Atmosphäre nicht unbekannt, er stand dort 2017 für dreizehn Spiele (erfolglos) an der Bande.

Direkter Vergleich: Die Bilanz der laufenden Saison ist ausgeglichen, die Adler siegten zu Hause 3:1 und 4:3 n.P. Straubing 4:2 und 2:1. Die Gesamtbilanz aus 65 Spielen: 40 Siege Mannheim, 25 Straubing.

Regularien: In der Playoffs wird die Verlängerung zeitlich unbegrenzt bis zu einer Entscheidung ausgetragen. Es wird fünf gegen fünf gespielt, es gibt kein Penaltyschießen.

Quarantäne: Muss eine Mannschaft aufgrund eines Covid-19-Ausbruchs in häusliche Isolation und kann deshalb nicht die Mindestzahl von zehn Feldspielkern plus einem Torwart aufbieten, gilt das Spiel für den Gegner als gewonnen. Aufgrund der eng getakteten Termine im Zwei-Tages-Rhythmus dürfte dies gleichbedeutend mit den Serien-Aus sein.

Videobeweis: Die Schiedsrichter sind auch in den Playoffs für die Entscheidung beim Videobeweis verantwortlich. Jedoch können die Unparteiischen zusätzlich beratend den anwesenden Schiedsrichterbeobachter heranziehen. Dieser wird den Schiedsrichtern während der Beweiserhebung per Headset zugeschaltet. Die finale Entscheidung zu einer Situation treffen aber allein die Unparteiischen.

Serienmanager: Auch in den Playoffs 2022 wird jede Partie von einem "Serienmanager" begleitet. Dieser ist Ansprechpartner für die Teams bei Fragen sowie Problemen und ist zudem der Mittelsmann zwischen Teams und Schiedsrichtern. Die Serienmanager werden bei allen Spielen anwesend sein und stehen in engem Kontakt mit der Liga, um schnelle Lösungen liefern zu können. In der Vergangenheit wurden ehemalige Spieler oder beschäftigungslose Trainer wie Ben Doucet, Didi Hegen oder Rick Chernomaz mit dieser Aufgabe betraut.

Termine: Sonntag, 15 Uhr in Straubing (live bei ServusTV); Dienstag, 19.30 Uhr in Mannheim; Donnerstag, 19.30 Uhr in Straubing; weitere Spiele, falls erforderlich, am Ostersamstag und Ostermontag (Zeiten noch offen).

Prognose und worauf es ankommt: Es sind Spiele zu erwarten, bei denen die Effizienz der Special-Teams (Über-und Unterzahl) entscheidet. Die Adler, bei denen nach der Freistellung von Trainer Pavel Gross mental Kräfte freigesetzt wurden, setzen sich nach vier Spielen durch und ziehen ins Halbfinale ein.