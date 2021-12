Von Rainer Kundel

Mannheim. Der Kader füllt sich, die Ränge drohen leer zu bleiben. Der DEL drohen schon am Wochenende wieder Geisterspiele, was sich aus der Ankündigung einiger Länder zur Pandemie-Lage unschwer schließen lässt. "Das ist eine Katastrophe, vor allem für die Fans, aber auch für die Emotionen in unserem Sport", kommentierte Adler-Trainer Pavel Gross die bevorstehenden Zuschauer-Ausschlüsse während der Pressekonferenz des Eishockeyklubs. Im Mittelpunkt stand dennoch die zweite Verabredung mit den "Roten Bullen" – es geht an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) erneut gegen den ECH München, diesmal in der kleinen Olympiahalle auf dem Oberwiesenfeld.

Der Partie kommt vor dem Hintergrund des Ausrasters von Trainer Don Jackson am Sonntag eine besondere Note zu. "Was er damit bezweckt hat, ist mir nicht klar, es sind wohl die Emotionen mit ihm durchgegangen", wunderte sich Gross mit etwas Abstand. "Was ich aber nicht akzeptiere, ist, dass er einen Spieler von uns namentlich angeht", schränkte der 53-Jährige ein und vermutete: "Vielleicht wollte er die Schiedsrichter für Donnerstag unter Druck setzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Liga mit so einer Aussage macht." Am Neusser Bussardweg, in den Büros der DEL, sitzt man das Thema trotz mehrfacher "Vorbelastung" von Jackson bisher aus.

Freunde werden die Dauer-Titelfavoriten wohl nicht mehr. "München war immer der Feind in Mannheim und wenn du Münchner bist, ist Mannheim dein Feind", sagte Ben Smith der Süddeutschen Zeitung. "Da wird sich nichts geschenkt." Der im Frühjahr zum Brause-Klub übergelaufene Amerikaner, drei Jahre lang Vorzeigeprofi in Mannheim, muss es wissen, er stand 2019 in den Finalspielen gegen die Oberbayern und kennt seither die Rivalität. Auf dem Eis und auf den Rängen.

Die Mannheimer haben sich fürs "Rückspiel" vorgenommen, weniger Torchancen abzugeben. Nach dem freien Montag wurde das Dienstag-Training individuell gestaltet. "Wir werden in unserer Situation nicht trainieren wie die Wahnsinnigen. Spieler, die stark belastet waren, haben eine halbe Stunde trainiert, der Rest hat eine Extra-Schicht draufgelegt", berichtete Gross. Es komme in München drauf an, frische Beine zu haben und defensiv näher am Mann zu stehen. "Diese Spiele bewegen sich immer am Limit", weiß Co-Trainer Mike Pellegrims.

Nach wie vor noch nicht im Mannschaftstraining steht Ruslan Iskhakov, dessen Comeback nach einem Rückschlag im Oktober behutsam vorbereitet wird. Ansonsten sehen die Adler bei ihrer Personaldecke wieder Licht. "Am Sonntag gegen Wolfsburg haben wir wieder vier komplette Reihen", freute sich Gross, der sich ein Hintertürchen offen lässt, ob vielleicht schon heute einer der noch fünf von Covid-19 genesenen Akteuren zurückkommt. Erste Kandidaten sind Sinan Akdag, Jason Bast und David Wolf. Mark Katic und Nicolas Krämmer absolvieren noch das "Return-to-Play-Programm".

Auf Nachfrage der RNZ äußerte sich Gross zum Thema "Spielverlegungen". Die Adler haben trotz teilweise zehn Ausfällen davon keinen Gebrauch gemacht. "Wir haben uns an die Regeln gehalten, weil wir immer mehr als zehn plus einen Torhüter hatten", wunderte sich der Trainer über die sich häufenden Verlegungen. Allein die Straubing Tigers, die nach Corona-Erkrankungen und Verletzungen immerhin auf 15 gesunde Feldspieler kamen, haben in Absprache mit ihren Gegnern schon vier Partien verschoben, die Liga nickte dies offenbar kommentarlos ab. "Das ist Wettbewerbsverzerrung. Ich verstehe nicht, warum das so unterschiedlich gehandhabt wird", so Gross. "Es wäre schön, wenn einer von der Liga bei uns vorbeikommt und uns das mal erklären würde."

Donnerstag, 19.30 Uhr: EHC München - Adler Mannheim (live in MagentaSport).