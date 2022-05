Mannheim. (RK) Was seit einigen Tagen aufgrund von Äußerungen aus dem Familienkreis des Torhüters vermutet werden durfte, erfuhr am Freitag seine Bestätigung: Dennis Endras verlässt die Adler Mannheim ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages und kehrt in seine Augsburger Heimat zurück, wo der bei den Panthern einen Einjahresvertrag erhielt.

Seit der Saison 2012/13 hütete der Allgäuer das Tor der Adler und blieb in 393 Spielen 38 Mal ohne Gegentor, womit der ehemalige Nationaltorhüter auch in dieser Kategorie in der Spitze vertreten ist. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Köln und Mannheim wurde Endras zum wertvollster Spieler aller Nationen gewählt.

"Dennis ist vor einigen Wochen auf uns zugekommen und hat um Auflösung seines Vertrages gebeten", äußert sich Sportmanager Axel Alavaara gemäß der Pressemitteilung des Klubs. "Seine Beweggründe sind nachvollziehbar, auch wenn sein Weggang eine Lücke hinterlässt, auf dem Eis, in der Kabine und im Umgang mit den Fans", bedauert Alavaara die Entscheidung des bald 37-Jährigen. Wie zu vernehmen war, ist das Haus der Familie in der Fuggerstadt bezugsfertig.

Der gebürtige Sonthofener holte 2015 und 2019 als Stammtorhüter zwei Meisterschaften in Blau-Weiß-Rot und fand in der abgelaufenen Spielzeit trotz eines Muskelfaserrisses am ersten Spieltag und acht Wochen Pause wieder zu seiner Bestform. In den Playoffs setzte Trainer Bill Stewart allerdings auf den fünf Jahre jüngeren Felix Brückmann, der sich unter der Regie von Pavel Gross den Job zwischen den Pfosten regelmäßig mit Endras geteilt hatte.

Über einen Nachfolger informierten die Adler bisher nicht. Wenn man davon ausgeht, dass der Klub keine Importlizenz für einen Torhüter vergeben will, bleibt als einziger auf dem Spielermarkt freier und vom Niveau her vertretbarer Keeper Mirko Pantkowski übrig. Der ehemalige Jungadler, 24 Jahre jung, hat sich bei der Düsseldorfer EG zu einem zuverlässigen Goalie entwickelt und wollte bei auslaufendem Vertrag nach Krefeld wechseln, was durch den Abstieg der Pinguine hinfällig geworden ist.