Mannheim. (miwi) Der SV Waldhof hat gestern Abend eine richtungweisende Entscheidung für seine Zukunft getroffen. Auf einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung im Mannheimer "Capitol" beauftragten die Mitglieder des Traditionsvereins aus dem Mannheimer Norden das Präsidium, die erste Fußball-Mannschaft des Klubs in eine Spielbetriebs-GmbH auszugliedern und damit wirtschaftlich vom Hauptverein zu trennen.

297 der 317 anwesenden Mitglieder und damit mehr als 93 Prozent votierten für die Ausgliederung der Regionalliga-Fußballer und sorgten damit für eine überwältigende Zustimmung. Mindestens 75 Prozent waren notwendig, um eine Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz vornehmen zu können. "Das ist ein ganz klarer Auftrag und ein Signal an die Mannheimer Wirtschaft sowie an das Rathaus", dankte SVW-Präsident Steffen Künster dem Plenum unmittelbar nach der öffentlichen Abstimmung. Schnell entschieden sich die Mitglieder für den neuen Weg, denn bereits um 20.27 Uhr erklang das Waldhof-Lied zum Abschluss der Veranstaltung, nachdem das Präsidium die Versammlung pünktlich um 19.07 Uhr eröffnet hatte.

OB Kurz will Profifußball

Den letzten Anstoß vor der Abstimmung gab den Mitgliedern Hans Esser, der Vorsitzende des Ehren- und Ältestenrates des SVW: "Wir sollten diese Chance ergreifen und mit Ja stimmen."

Die große Mehrheit folgte Esser wenige Minuten später. Künster hatte den Mitgliedern zuvor Einzelheiten der geplanten Ausgliederung vorgestellt und für den eingeschlagenen Weg geworben, an deren Ende die Waldhöfer in einigen Jahren in der 2. Liga spielen wollen.

Die Wichtigkeit der gestrigen Versammlung des Mannheimer Traditionsvereins unterstrich die Anwesenheit von Dr. Peter Kurz. Der Oberbürgermeister nutzte sein Grußwort, um den Mitgliedern deutlich zu machen, dass die Stadt Interesse daran habe, wenn es Profifußball in Mannheim gibt. "Das ist heute auf jeden Fall eine besondere Mitgliederversammlung", erklärte das Stadtoberhaupt: "Garantien für einen Erfolg gibt es nicht, aber es ist eine große Chance."

Außerdem positionierte sich Kurz deutlich: "Der SV Waldhof ist der richtige Verein, um den Weg in den Profifußball zu schaffen."

Morgen um 14 Uhr starten die Waldhöfer mit einem Auswärtsspiel beim FC Homburg in die neue Saison. Ein erfolgreicher Auftakt auf dem Rasen durch das Team von Cheftrainer Kenan Kocak könnte die Aufbruchsstimmung unterfüttern, die gestern Abend im "Capitol" erzeugt wurde.