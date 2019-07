Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wenn es einen Anlass zum Feiern gibt, dann sollte man diesen nutzen. Das lässt sich auch die Ju-Jutsu-Bewegung in Deutschland nicht nehmen, am Samstag feiert man das 50-jährige Bestehen im Rahmen eines ganztägigen Events (9.30 bis 18.30 Uhr) im Sport- und Kulturzentrum Harres in St. Leon-Rot. Weil die spezielle Kampfsportart in Deutschland aber noch recht unbekannt ist, erklären wir die wichtigsten Fakten.

Was ist eigentlich Ju Jutsu?

Ju Jutsu entstand Anfang der 70er-Jahre in Deutschland. In Zeiten studentischer Unruhen und politischem Druck musste für die Einsatzkräfte der Polizei ein flexibleres System gefunden werden. Ju Jutsu wurde entwickelt und bediente sich an Elementen aus verschiedensten Kampfsystemen. Darunter auch aus dem Jiu Jitsu, der alten japanischen Selbstverteidigungskunst. "Auch bei der Bevölkerung kam ein allgemeines Sicherheitsbedürfnis auf", sagt Günter Beier, Präsident des Ju-Jutsu-Verbandes Baden. Damalige bestehenden Kampfsportarten basierten überwiegend auf Hauen, Schlagen und Werfen - man benötigte eine flexiblere Form der Selbstverteidigung und entwickelte Ju Jutsu. Beier: "Man wollte den Gegner nicht nur kaputt schlagen, sondern benötigte zusätzlich Methoden, welche den Gegner nicht nachhaltig verletzen." Die verschiedenen Techniken, die Ju Jutsu mitbringt, nutzte man im Laufe der Jahre im Rahmen der Polizeiausbildung, der Wettkampf-Faktor kam in den Achtzigern dazu. Gut zehn Jahre später trennte man sich dann endgültig vom Judo - seit 1991 ist Ju Jutsu eigenständig.

Ist Ju Jutsu Breiten- oder Leistungssport?

Beides. Man kann aber sagen, dass den Breitensport deutlich mehr Leute praktizieren. "Ju Jutsu ist für Jedermann geeignet", sagt Beier. Deutschlandweit gibt es zur Zeit 50.000 Aktive und circa 1000 Vereine. Die Bewegung wachse kontinuierlich, bekräftigt der Präsident, der Jugendanteil liege aktuell bei guten 60 Prozent. Während viele Menschen Ju Jutsu betreiben, um sich in Alltagssituationen sicherer zu fühlen, ist Deutschland auch in der Spitze bei diversen Wettkämpfen unter den besten drei Nationen weltweit zu finden.

Was ist der Unterschied zum klassischen Judo?

Judo ist ein reiner Wettkampfsport. Es geht dabei sehr stark um die direkte körperliche Auseinandersetzung mit dem Gegner. Im Ju Jutsu steht der Selbstverteidigungscharakter im Vordergrund. Hier werden Bereiche wie Gefahrenerkennung, Selbstkontrolle, das Erlernen von Stressresistenz und der intelligente Umgang mit Gewalt trainiert. Prävention beträgt circa 90 Prozent der Selbstverteidigung. "Was ich nicht eskaliere, muss ich nicht löschen", erklärt Präsident Beier. Zweikampf-Fähigkeiten helfen jedoch, in extremen Situationen, konsequente Lösungen zu finden. Lediglich zehn Prozent decken den tatsächlichen Kampf ab. Beier: "Die Wahrnehmung der Umwelt ist in der Selbstverteidigung die wichtigste Eigenschaft. So kann man antizipieren und Konflikten geschickt aus dem Weg gehen.

Worauf basiert der Sport?

Ju Jutsu baut sich auf drei wesentliche Säulen auf: Selbstverteidigung, Sport und Kunst. Meistens würden die Leute aufgrund der Selbstverteidigung kommen, sagt Beier: "Weiter dabei bleiben sie aber aufgrund des Sports." Schließlich biete Ju Jutsu ein sehr umfassendes sportliches Training, das in jedem Alter ausführbar ist. Bei der dritten Säule - Kunst - geht es darum, sich persönlich weiterzuentwickeln, Werte durch Rituale vermittelt zu bekommen und diese zu leben. Beier: "Auf der Matte sind alle gleich, jeder trainiert mit jedem - es gibt keine Unterschiede. Jeder wird akzeptiert."

