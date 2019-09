Leutershausen. (tib/bz/pko/hema) Sven Schreiber hatte ein breites Grinsen im Gesicht. Der Handballer der SG Leutershausen ist neu zu den Roten Teufeln gekommen und erlebte somit am Samstag sein erstes Hirschberg-Derby. "Ich freue mich schon jetzt auf mehr", sagte der groß gewachsene Rückraumspieler: "Ich denke, wenn man am Ende noch so den Ausgleich wirft, dann muss man mit einem Punkt zufrieden sein."

Schreiber ist gut drauf. Wenn es am Freitag um 20 Uhr gegen den TV Gelnhausen geht, steht für ihn ein ganz besonderes Spiel an. Das Wiedersehen mit der alten Liebe. Schreiber stammt aus der Nähe von Frankfurt, studiert Mathematik und spielte fünf Jahre lang für den TV Gelnhausen, seine erste Drittliga-Station. "Gegen Gelnhausen haben wir in der vergangenen Saison einmal mit einem Tor verloren und einmal unentschieden gespielt", erinnert sich SGL-Trainer Frank Schmitt: "Das wird wieder eine enge Kiste. Es gibt in dieser Liga einfach keine Gegner, die man im Vorbeigehen schlagen kann. Unser Ziel ist es aber, diese zwei Heimpunkte zu holen."

Ausnahmsweise nicht zur gewohnten Anwurfzeit am Sonntag, sondern bereits am Samstag um 20 Uhr spielt die SG Nußloch gegen den HC Elbflorenz II aus dem sächsischen Dresden. Zwar kommen die Gäste mit 2:6 Punkten in die Kurpfalz, allerdings haben sie am Samstag ihren ersten Saisonsieg gegen Bad Neustadt errungen, und das mit 34:29 recht deutlich. "Zweite Mannschaften verfügen immer über gut ausgebildete Spieler", stellt sich Nußlochs Trainer Marc Nagel auf einen unangenehmen Gegner ein, der ohne Druck antreten darf.

Ein echter Härtetest also für die SGN, die nach ihrem ersten Heimsieg gegen Oftersheim/Schwetzingen nachlegen will, um das Punktekonto von 6:2 weiter auszubauen. Dafür ist laut Nagel eine Steigerung notwendig: "Ich wünsche mir mehr Tempo im Spiel nach vorne."

Die Lage bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ist noch nicht bedrohlich, auch wenn sie im Tabellenkeller festhängt. Baldige Besserung ist nicht in Sicht, da die Kurpfälzer bei Altmeister TV Großwallstadt in Elsenfeld zu Gast sind. Daniel Hideg war zwar gegen Nußloch ins Team zurückgekehrt, aber nur spärlich einsetzbar. Bundesligist Friesenheim spielt am Samstag gegen Erlangen. Wohin Hideg beordert wird, ist noch nicht festgelegt. Die Mannschaft setzt aber auf die Zukunft: "Danach kommen die Gegner, die wir schlagen müssen, um in der 3. Liga zu bestehen", sagt Linksaußen Max Barthelmeß.

Der TV Germania Großsachsen ist stolz auf seine gegen Leutershausen gezeigte Leistung und freut sich auf das Spiel beim Vorletzten TV Kirchzell in der Parzival-Halle in Amorbach. Diese Mannschaft wird vom ehemaligen Bundesligaspieler Andreas Kunz trainiert und gibt nie auf. "Das wird schwer", weiß TVG-Trainer Stefan Pohl und fordert von seinem Team eine aufmerksame und geduldige Spielweise. "Es muss ein Sieg herausspringen", sagt er klipp und klar.

Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen II muss in der Süd-Gruppe zum Zehnten TV Plochingen und möchte weiter Punkte sammeln. An den Platz an der Sonne kann man sich im Frühherbst gewöhnen.

3. Liga Männer

Freitag, 20 Uhr: SG Leutershausen - TV Gelnhausen

Samstag

19.30 Uhr:

TV Kirchzell - TVG Großsachsen

TV Großwallstadt - HG Oftersheim/Schwetzingen

20 Uhr:

SG Nußloch - HC Elbflorenz II

TV Plochingen - Rhein-Neckar Löwen II