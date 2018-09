Würzburg. (rüb) "Wir wollen die Punkte, die wir am Samstag gegen Braunschweig liegen gelassen haben, diesmal holen", sagt Michael Schiele, Trainer des Drittligisten Würzburger Kickers, vor dem Heimspiel gegen den SV Meppen am Dienstag (Anstoß um 19 Uhr in der Flyeralarmarena). Gegen Zweitligaabsteiger Braunschweig waren die Kickers das bessere Team, doch versäumten sie es, beim 1:1 die Vielzahl an Tormöglichkeiten auszunutzen.

Sei's drum: Seit fünf Spielen sind die Kickers jetzt ungeschlagen. Mit 13 Zählern belegen die Rothosen den vierten Tabellenplatz - noch vor Wochen hätte nach dem katastrophalen Saisonstart mit drei Niederlagen in Serie damit niemand gerechnet.

Mit dem angestrebten Sieg gegen das Schlusslicht aus Meppen könnten sich die Gastgeber in der Spitzengruppe der Liga festsetzen. Doch Vorsicht: Beim 3:3 gegen die starken Hachinger zeigten die Emsländer am Wochenende, dass sie nicht zu unterschätzen sind. - Zum Abschluss der englischen Woche reisen die Kickers dann am Montag, 1. Oktober, zum TSV 1860 München.