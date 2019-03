Obrigheim. (rol) Noch zwei Siege trennen den SV Obrigheim vom Einzug ins DM-Finale. Nach dem mit 3:0 gewonnenen Heberkrimi gegen den AC Mutterstadt und der unerwarteten Niederlage des AV Speyer gegen den KSV Durlach können die Neckar-Odenwälder sogar Erster in der Bundesliga-Gruppe A werden - und den Endkampf am 27. April in eigener Halle austragen. Dazu braucht es jedoch zwei glatte 3:0-Erfolge in den ausstehenden Begegnungen.

Die erste führt am Samstag, 9. März, zum Favoritenschreck nach Durlach. Dort haben die Obrigheimer Gewichtheber auch schon mal danebengegriffen: 2008 fuhren sie gleich zwei Mal hintereinander als Verlierer nach Hause, danach folgte sogar eine 710:726,6-Heimpleite. Das war am 7. März 2009, also fast genau vor zehn Jahren. Daraus will Sportchef Manuel Noe aber kein schlechtes Omen ableiten, zumal die Bilanz gegen den KSV Durlach darüber hinaus sehr ordentlich aussieht: Vor und nach den drei genannten Niederlagen gab es für den SV Obrigheim stets Grund zum Jubeln, in Zahlen: Von bislang zwei Dutzend Bundesliga-Begegnungen gewann der dreimalige deutsche Meister 21 Mal.

Auch ins 25. Duell gegen Durlach startet das Team um Senior Jakob Neufeld als Favorit. Wohl wissend, dass die KSV-Staffel hoch motiviert ist und nach dem Coup in Speyer nun auch Obrigheim ein Bein stellen will. "Der Gegner rechnet sich Chancen aus, er wird uns fordern", sagt Manuel Noe. Ein Grund mehr, die bestmögliche Mannschaft auf die Bühne zu schicken. Dazu gehört erstmals die englische Schwergewichtlerin Emily Campbell, deren Wechsel nach dem Erfolg gegen Mutterstadt vollzogen wurde.

Die anderen Kandidaten für die Ausländerplätze, die Spanier Alejandro Gonzales Baez und Acoran Hernandez sowie der Österreicher Sargis Martirosjan, erhalten drei Wochen vor Beginn der Europameisterschaft keine Freigabe von ihren Nationalverbänden. Deshalb sahen sich Noe und seine Vorstandskollegen zum Handeln gezwungen. Gerade in knappen Wettkämpfen entscheiden oft die internationalen Heber in einem Team über Sieg oder Niederlage. "Da wollen wir uns am Ende keine Vorwürfe machen", so Noe.

Der KSV Durlach rangiert als derzeit Dritter mit 16:5 Punkten hinter den punktgleichen AC Mutterstadt und AV Speyer (je 17:4), aber noch vor dem SV Obrigheim, der mit 15:3 Zählern allerdings eine Begegnung weniger ausgetragen hat als seine Konkurrenten an der Tabellenspitze. Die Rundenbestmarke der Durlacher steht bei 779,8 Punkten, das ist das viertbeste Maximalergebnis in der Bundesliga Süd-West.

In der Qualifikation für die eingleisige Gewichtheben-Bundesliga ab der kommenden Saison ist der KSV Durlach aktuell die Nummer fünf. Insgesamt neun Vereine werden die künftige Bundesliga bilden. Das Bewertungskriterium ist der Durchschnitt der besten fünf Wettkämpfe einer Mannschaft.

Obrigheim ist mit 821 Punkten als derzeit Dritter bereits qualifiziert, auch der Samstagsgegner hat mit 753,7 Punkten beste Aussichten. "Die Durlacher sind gut in Form und wollen durch ein hohes Ergebnis alles klarmachen", sagt Manuel Noe in Erwartung eines kampflustigen Gegners, für den das Heimduell gegen den SV Obrigheim zu den Saisonhöhepunkten zählt.

Neben Emily Campbell, mit 115 Kilo die schwerste Athletin, die Obrigheim jemals aufgeboten hat, wird Sol Anette Waaler zu ihrem dritten Bundesliga-Einsatz erwartet. Am vergangenen Wochenende überzeugte die 25-Jährige in ihrer Heimat, als sie mit persönlichen Rekorden - 86 Kilo im Reißen, 109 Kilo im Stoßen - norwegische Meisterin wurde. Wenn sie an diese Leistung anknüpfen kann, wird sie ihre bisherigen Bundesliga-Resultate, zwei Mal je 138 Punkte, übertreffen. Kurz nach dem Meisterschaftswettkampf klagte Waaler über Rückenschmerzen, die sind aber inzwischen abgeklungen. "Es ist alles okay, ihr Einsatz ist sicher", teilt Manuel Noe mit.

Anders gestaltet sich die Situation bei Nico Müller und Matthäus Hofmann. Die Nationalheber waren gerade beim Olympia-Qualifikationsturnier in Teheran im Einsatz und müssen mit Blick auf die im April stattfindende Europameisterschaft regenerieren. Müller gewann in der 81-Kilo-Klasse und war Fünftbester des gesamten Turniers, Hofmann überzeugte durch sechs fehlerfreie Versuche und eine deutliche Leistungssteigerung.

Bei der EM wollen sie erneut überzeugen, um ihre Chancen auf eine Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio zu wahren. "Ohne diese beiden kann es knapp für uns werden", sagt Sportchef Noe vor dem Duell in Durlach, vertraut aber auf die zuletzt gezeigte Klasse und die Geschlossenheit seines Kaders.

Nach aktuellem Stand der Dinge fahren neben Campbell und Waaler die Stammkräfte Jakob Neufeld und Marius Oechsle sowie die Youngster Ruben Hofmann und Yannik Staudt zum Wettkampf in die Karlsruher Vorstadt. Noe: "Unsere Athleten werden Vollgas geben in Durlach. So kurz vorm Ziel wollen wir das Finale daheim nicht noch hergeben."