Mosbach. (js) Auch wenn man die Welt nicht verbessern kann, bleibt sie unsere Aufgabe und verpflichtet uns zur Leistung. So lautet das Lebensmotto von Heinz Janalik. Und an diesem Leitfaden lässt er sich gerne messen. Scheinheilige Sonntagsreden sind nicht seine Sache, das Engagement für die Gemeinschaft ist ihm heilig. In seiner 15-jährigen Amtszeit (2001 bis 2016) als Präsident des Badischen Sportbundes (BSB) repräsentierte er 774.281 Mitglieder in 2447 Sportvereinen, vertrat die Belange des Sports gegenüber der Politik, beobachtete die gesellschaftlichen Entwicklungen, mahnte, warnte, tadelte, regte an und lobte. Nachzulesen ist dies in seinen zahlreichen Veröffentlichungen: "Theorie und Praxis des Sportunterrichts", "Sportlehrerhandeln" und "Trainerverhalten", so heißen einige seiner Schriften.

Messerscharfe Analysen, gepaart mit einer aufrechten Haltung ließen ihn zu einer Führungspersönlichkeit im deutschen Sport werden. "Trotz manchmal heftigen Gegenwinds, ließ er sich nie verbiegen", charakterisierte ihn Oberbürgermeister Michael Jann vor drei Jahren bei der Verleihung des Verdienstordens der Großen Kreisstadt Mosbach.

Der ehemalige Direktor der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, erwarb sich auch im persönlichen Umfeld hohe Anerkennung. Nicole Stefan, lange Jahre seine Vorstandssekretärin beim Badischen Sportbund, bestätigt: "Es war eine schöne Zeit mit ihm als Präsidenten, er war ein sehr guter Chef." Und dieser geschätzte Vorgesetzte - in der Zwischenzeit Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes - feiert am heutigen Samstag in beneidenswerter geistiger Frische und körperlicher Fitness in Mosbach seinen 75. Geburtstag.

1944 im südmährischen Feldsberg geboren, endete die Flucht im letzten Weltkriegsjahr mit seinen Eltern in Rosenberg, im badischen Bauland. Schon der kleine Heinz war ein begeisterter Sportler und erwarb sich nach dem Umzug nach Mosbach als Fußballer des MFV großen Respekt. Seine aktive Fußballerzeit begann im Alter von 15 Jahren und endete erst deutlich nach seinem 60. Geburtstag bei den Alten Herren. Auf diesem Terrain erwarb er sich den etwas zweifelhaften Ruf eines "Kloppers", er selbst spricht dagegen lieber von "resolutem körperlichen Einsatz."

Und dieser FV Mosbach, dem er bereits 60 Jahre lang als Spieler und Funktionär angehört, ist neben seiner Familie ein Stück Unverzichtbares in seinem Leben. "Ja, ein Verein kann Heimat sein. Und das ist der FV Mosbach zweifellos für mich geworden." Doch nicht nur Fußball, sondern auch Volleyball, Judo, Leichtathletik und Skifahren sind Sportarten, die Heinz Janalik nicht gedopt mit beachtlichem Geschick betrieben hat.

Nach seiner aktiven Sportlerlaufbahn wurde er Fußballtrainer beim FC Binau, SV Schollbrunn und FV Mosbach und Mitglied der Kommission "Judo und Pädagogik" des Deutschen Judo-Bundes, womit die Grundlage für das Wirken des Sportfunktionärs Heinz Janalik gelegt war. Seit 2000 fungierte er als stellvertretender Vorsitzender des Präsidialausschusses "Sportentwicklung/Breitensport" im Deutschen Olympischen Sportbund und wurde 2001 zum Präsidenten des Badischen Sportbundes gewählt. In Baden-Württemberg gehörte er in dieser Zeit zu denen, die mit der Landespolitik den Solidarpakt erfunden haben, ein Instrument, das dem gemeinnützigen Sport jeweils über mehrere Jahre Planungssicherheit beschert. Insbesondere der Solidarpakt III, den er mit den Ministern Andreas Stoch, Nils Schmid und mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann verhandelte, hat sich als Glücksfall für die Vereine herausgestellt.

Ehre, wem Ehre gebührt, für sein gesellschaftliches Engagement wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Rolle der Ehrenpräsidentschaft des Badischen Sportbundes erfüllt er dabei sowohl als unbequemer Mahner, häufiger aber als leidenschaftlicher Motivator. Das Bundesverdienstkreuz, das ihm 2009 verliehen wurde, nimmt auch für den oft Ausgezeichneten eine Sonderstellung ein. Alles Geleistete in seiner langen Schaffensphase aneinanderzureihen, würde den Rahmen sprengen, so enden diese Zeilen mit einer Aussage von Heinz Janalik selbst, getätigt bei der Entgegennahme des Mosbacher Verdienstordens: "Genug damit, bei so viel Lob werde ich rot."