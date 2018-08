Der für den CfD Hardheim startende Drachenpilot Peter Friedemann wurde in Mazedonien mit der deutschen Mannschaft Vizeweltmeister.

Hardheim. (rnz) Peter Friedemann vom Club für Drachenflugsport (CfD) Hardheim ist Vizeweltmeister mit dem "Team Germany" geworden. Vom 1. bis 20. Juli fand sich die deutsche Nationalmannschaft der Drachenflieger (Klasse FAI5) zur Weltmeisterschaft in Krusevo/Mazedonien ein.

Die Erwartungen des deutschen Teams waren hoch. Es galt den WM-Titel in der Starrflügel-Einzelwertung zu verteidigen. Gold in der Teamwertung wurde angestrebt. Nach 8 Durchgängen endete eine wunderbare Weltmeisterschaft, wie Peter Friedemann im Gespräch mit der RNZ berichtet: "Perfekte Organisation, hervorragendes Flugwetter, tolle Infrastruktur, Landewiesen überall, sympathische Menschen und wunderbare Natur - das ist Mazedonien!"

Am Ende siegte Österreich vor Deutschland und Japan. Peter Friedemann konnte wichtige Punkte für die Teamwertung beisteuern. Bei der dritten Tagesaufgabe flog er in 5:09 Stunden 165 Kilometer mit seinem Drachen. Beim letzten Wettbewerbstag schaffte er die 102-Kilometer-Aufgabe in 2:32 Stunden und kam als Vierter ins Ziel.

Einzelweltmeister wurde der Österreicher Wolfgang Kothgasser vor den beiden Deutschen Tim Grabowski, der sich nach zwei Weltmeistertiteln (2014/2016) den Vizeweltmeistertitel erkämpfte, und Robert Bernat, der die Bronzemedaille gewann.