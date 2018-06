Mosbach/Nüstenbach. Mit bärenstarken Auftritten trumpften die Mountainbike-Jugendfahrer des TV Mosbach bei ihrem Heimrennen in Nüstenbach auf. Allen voran Lennis Kampp (Klasse U13), der mit seinem ersten Platz auch die Führung in der Gesamtwertung der LBS-Rennserie ausbaute. Bei optimalen äußeren Bedingungen fuhr auch Maxim Dinter (Jugend Hobbyklasse) mit Platz zwei aufs Treppchen und liegt nach fünf von sechs Rennen lediglich zehn Punkte hinter dem Führenden. Sowohl Kampp als auch Dinter wollen nun im abschließenden Rennen in Remchingen den LBS-Cup-Gesamtsieg in ihren Startklassen unter Dach und Fach bringen.

Aber auch in den anderen Rennen erlebten die zahlreichen Zuschauer spannenden Mountainbikesport, bei dem die Athleten des TV Mosbach ein wichtiges Wörtchen mitreden konnten. In der Klasse U11 belegte Leonard Michel den 15. Platz. Das hervorragende Mannschaftsergebnis des TV Mosbach rundeten Alexander Gehrke, Elias Hambrecht und Konstantin Popp (Plätze 13/19/21, U13), Silas Schwing (12. Platz, U15), Jamie-Marc Herr (6. Platz, Jugend Lizenz), Jonas Bodi (7. Platz, Jugend Hobby) sowie Robin Tiefenthaler und Ruben Binnig (Plätze 5/6, Herren Hobby) ab. Im Rennen der Jüngsten (U9) belegte Leroy Herr den sechsten Platz, Moritz Schwing fuhr knapp dahinter auf Platz elf.

Sehr zufrieden zeigte sich denn auch der TV Mosbach als Veranstalter. "Heute hat alles wie am Schnürchen geklappt. Wir haben von allen Beteiligten und Aktiven nur positive Rückmeldungen bekommen. Ich bin stolz auf alle Helfer und Unterstützer unseres LBS-Mountaibike-Cups. Vielen Dank an alle für die geleistete Arbeit!", so der sichtlich zufriedene Rennleiter Andreas Wurz. Ob allerdings der LBS-Cup im kommenden Jahr erneut stattfinden wird, ist derzeit noch offen. Wie am Rande des Rennens bekannt wurde, plant der Hauptsponsor und Namensgeber zum Ende des laufenden Jahres das Ende seines Engagements. Die beteiligten Vereine als Ausrichter und vor allem die vielen Aktiven hoffen darauf, dass für das kommende Jahr ein neuer Sponsor als Unterstützer für den MTB-Sport in Baden-Württemberg gewonnen werden kann. Die Entscheidungen in der Gesamtwertung 2017 fallen am 9. September beim Finale in Remchingen.

Auch Teilnehmer des VfR Waldkatzenbach überzeugten in Nüstenbach. Bei den Kleinsten in der Klasse U9 starten die Geschwister Sebastiano und Adelaide Craviolo für den VfR Waldkatzenbach. Während Adelaide bei den Mädchen mit dem vierten Platz knapp das Podest verfehlte, erreichte ihr Bruder mit dem dritten Platz gleich den ersten Podestplatz für seinen Verein. In der Klasse U11 musste sich Alexander Schröder mit dem 5. Platz zufrieden geben. Noel Heid kam in diesem Rennen auf den 14. Platz. Bei den Mädchen kam Altea-Maria auf dem vierten Platz ins Ziel.

Im Rennen der Klasse U13 konnte sich bei den Mädchen Lea Kumpf gleich vom Start weg in Führung setzen, die sie nicht mehr abgab. Am Ende konnte sie mit über einer Minute Vorsprung ihr erstes LBS-Cup-Rennen in dieser Saison gewinnen und sich damit in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz nach vorne schieben. Sarah Joho kam hier auf dem siebten Platz ins Ziel.

Bei den Jungs in dieser Klasse kam Nils Heid auf den 15. Platz, vor seinem Vereinskameraden Finn Weber auf dem 16. Platz. Justin Franz kam bei seinem ersten Mountainbikerennen auf den 23. Platz in dieser hart umkämpften Klasse.

In der Klasse U15 kam Silas Joho bei den Jungs mit dem 10. Platz wieder in die Top Ten. Hannes Banspach konnte in der U19 Lizenzklasse nach sechs anstrengenden Runden einen vierten Platz einfahren und liegt in der Gesamtwertung des LBS-Cups auf Platz zwei. In der Damenklasse erreichte Andrea Kraut-Bans-pach einen vierten Platz.

Die Rennen wurden gleichzeitig als Bezirksmeisterschaft des Bezirkes Rhein-Neckar-Odenwald gewertet. Hier konnten die Fahrer des VfR folgende Platzierungen in den jeweiligen Klassen erreichen: Bezirksmeister wurden Lea Kumpf und Hannes Banspach. Den zweiten Platz erreichten Alexander Schröder, Sebastiano Craviolo und Andrea Kraut-Banspach und auf den dritten Platz kamen Adelaide Sebastiano, Altea-Maria Sebastiano, Sarah Joho und Silas Joho. Ferner erreichten Nils Heid den sechsten, Finn Weber und Noel Heid jeweils den siebten und Justin Franz den elften Platz.

Weitere Informationen und die ausführlichen Siegerlisten der Einzelrennen und der Gesamtwertung sind auf den Internetseiten der Rennserie unter www.lbs-cup-mtb.de zu finden.