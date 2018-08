Würzburg. (kn) Die Spieler des Drittligisten Würzburger Kickers müssen bereits am heutigen Mittwoch wieder die Fußballschuhe schnüren. Die "Englische Woche" steht auf dem Programm und damit hatten die Teams nur drei Tage Pause, ehe es schon wieder um Punkte geht. Für die "Rothosen" bedeutet dies ein weiteres Heimspiel in der "Flyeralarm-Arena", in der die Kickers in ihrer Auftaktbegegnung am vergangenen Sonntag gegen Werder Bremen II wiederum nur mit einem Unentschieden begnügen mussten. Gegner um 19 Uhr ist der SC Preußen Münster, der bisher gut in die Saison gestartet ist und bereits vier Punkte auf seinem Konto aufzuweisen hat.

Die Westfalen setzen in der neuen Saison vor allem auf ihre jungen Spieler und dieses Konzept ist zumindest in den ersten beiden Spielen gut aufgegangen. Nach dem Punktgewinn in Erfurt und dem klaren Sieg gegen Aufsteiger Meppen fährt die Mannschaft von Gästetrainer Benno Möhlmann mit großem Selbstvertrauen nach Würzburg, wohlwissend, dass die Flutlichtbegegnung eine schwere Aufgabe werden wird. Mit einem weiteren Punktgewinn könnten sich die Gäste zunächst einmal weiter oben in der Tabelle postieren.

Die Kickers Anhänger hingegen hoffen, dass der Knoten platzt und ein Heimspiel gewonnenen werden kann. Darauf wartet der Kickers Anhang schon eine gefühlte Ewigkeit. Ein Fragezeichen steht noch hinter Würzburgs Kapitän Sebastian Neumann, der gegen Werder Bremen II einiges einstecken musste, während sich im Sturm Dominic Baumann mit seinem Treffer für die Startelf empfahl. Würzburgs Coach Stephan Schmidt wird auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken, die dem Gegner alles abverlangen wird. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr.