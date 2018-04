Von Lukas Robert

Ulm. Gut gelaunte Spieler, ein freudiges Miteinander, der eine oder anderer Scherz und Frotzeleien über die Qualität der bestellten Pizza: Nach dem 83:63-Auswärtssieg beim Aufsteiger Orange Academy Ulm war die Stimmung bei den Heidelberger Basketballern am Freitagabend besonders gut. Keiner der Spieler der MLP Academics Heidelberg beschönigte im Anschluss an den Erfolg die vorangegangene bittere Niederlage beim FC Baunach - doch ohne ein Wort darüber auszutauschen, waren alle doch irgendwie froh, dass die Rückkehr in die Erfolgsspur gelungen war.

Denn der enttäuschende Auftritt vor Wochenfrist hatte eine Delle in den bisherigen Saisonverlauf geschlagen. Waren die vier Niederlagen, welche es zuvor gesetzt hatte, verkraftbar gewesen, so war die Pleite bei den Baunach Young Pikes vor allem dem eigenen, arroganten Auftreten geschuldet gewesen, sagte Heidelbergs Headcoach Branislav Ignjatovic. Entsprechend wütend war "Frenki" gewesen.

Hintergrund Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics: Als Trainer erlebt man mal gute, mal schlechte Spiele. In Baunach waren wir nicht fokussiert, nicht aggressiv, vor allem in der Verteidigung nicht gut. Wir wollten zu unserer guten Verteidigung zurückkehren und bissig spielen. Vechta hat in der letzten Woche in Ulm gewonnen, weil sie gut waren und nicht nervös wurden. Das haben [+] Lesen Sie mehr Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics: Als Trainer erlebt man mal gute, mal schlechte Spiele. In Baunach waren wir nicht fokussiert, nicht aggressiv, vor allem in der Verteidigung nicht gut. Wir wollten zu unserer guten Verteidigung zurückkehren und bissig spielen. Vechta hat in der letzten Woche in Ulm gewonnen, weil sie gut waren und nicht nervös wurden. Das haben wir auch geschafft - und deshalb auch verdient gewonnen. Danny Jansson, Trainer der Orange Academy Ulm: Menschen werden krank, Bretzel hat gefehlt. Wir haben auch deshalb auf den großen Spots mit nur drei Leuten gespielt. Das war natürlich dünn. Die Turnovers waren aber auch ein Indikator. Schon in der ersten Hälfte haben wir etwas den Zugriff verloren. Dann gab es fünf bis sieben Minuten, in welchen wir nicht vorhanden waren. Dass war widerlich. Dafür möchte ich mich bei allen entschuldigen. lur

Die Enttäuschung ihres Übungsleiters hatten die Spieler im Training zu spüren bekommen. Ein Straftraining am letzten Sonntag, eine höhere Schlagzahl unter der Woche, ein weiterer Neuzugang. Kurzum: Die Intensität der sportlichen Bemühungen wurde deutlich angezogen.

Mit Erfolg: Am Freitag belohnte sich die Mannschaft selbst. Abermals wirkte sich die Stimmung des serbischen Cheftrainers dann auf den Trainingsplan aus. Das Wochenende war frei. Mit Ausnahme von Jakob Schöpe und Lukas Rosenbohm, die als Doppellizenzler agieren und am Samstag mit der zweiten Mannschaft gegen Ludwigsburg gewannen (79:71), nutzten die Profis die freien Stunden. Lennart Steffen fuhr in seine Kölner Heimat, Niki Würzner feierte gemeinsam mit Freundin Michala Palenickova den zweiten Saisonsieg der Axse BasCats - und Neuzugang Eric Palm erkundete seine neue Heimat.

Doch der 30-Jährige lebte auch vor, was nun die Maßgabe für die noch ausstehenden vier Spiele vor dem Jahreswechsel ist: Ausruhen ist nicht. Denn die MLP Academics rangieren zwar nach dem souveränen und verdienten Sieg innerhalb der Playoff-Ränge, mehr aber auch nicht. Sie wollen und müssen nachlegen. Idealerweise vier Mal. Auch deshalb bewegte sich Palm am Sonntag in der Halle und trainierte mit der Wurfmaschine.

Bis zum Jahreswechsel geht es nun noch gegen zwei Mannschaften vom Tabellenende (Heimspiel gegen Ehingen, Heim- und Auswärtsspiel gegen Paderborn) sowie Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Hagen. Gegen die Talentschmiede aus Ehingen wird Palm am nächsten Sonntag sein Debüt feiern - und soll entsprechend unter der Woche endgültig ins Mannschaftsgefüge integriert werden. Dass dies gelingen dürfte, scheint ausgemacht. Denn der US-Amerikaner ist ein extrem umgänglicher Typ.

Dies zeigte der Tripp nach Ulm, dies verdeutlicht der Blick auf seine bisherigen Stationen. Allein im Dress der Gießen 46ers - dort erlebte der Scharfschütze seine beste Zeit (2014 - 2016) - sammelte er viele Sympathien. Aufgrund seiner Spielweise und seiner Art wurde Palm zum Publikumsliebling. Ihn hat die Fangemeinde bis heute nicht vergessen.

Das menschlich hervorragend harmonierende Team lechzt vor allem nach der sportlichen Qualität Palms. Denn seit der Verletzung von Jelani Hewitt mangelt(e) es auf der Shooting Guard-Position an offensiver Durchschlagskraft und Kreativität. Dies soll nun anders werden, damit die wieder gewonnene Freude auch bis zum Weihnachtsfest anhält. Vorerst blicken die MLP Academics aber nur auf Ehingen. Sie wollen schließlich nicht schon wieder ein Schweiß treibendes Straftraining kassieren.

Orange Academy Ulm: David Krämer 15, Björn Rohwer 11, Nils Mittmann 9, Joschka Ferner 9, Till Pape 8, Marcell Pongo 4, Christoph Philipps 4, Timo Lanmüller 2, Nicolas Möbus 1, Jason Geroge und Marius Stoll.

MLP Academics Heidelberg: Niklas Würzner 16 Punkte/8 Assists, Shy Ely 15, Martin Seiferth 14, Evan McGaughey 11/10 Rebounds, Niklas Ney 9, Albert Kuppe 8, Lukas Rosenbohm, Lennart Steffen und Jakob Schöpe.