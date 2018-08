Würzburg. (miwi) Zwar mit einer Niederlage im Gepäck, aber mit einigen positiven Erkenntnissen, beendeten die MLP Academics Heidelberg am Donnerstag ihr erstes Testspiel nach knapp zweiwöchiger Trainingsphase mit Blick auf die anstehende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga. Beim Bundesligisten aus Würzburg unterlagen die Heidelberger trotz zwischenzeitlich deutlicher Führung am Ende knapp mit 70:71 (46:31).

"Für den ersten Test war das absolut ordentlich", sagte Manager Matthias Lautenschläger nach dem Match, dass die Heidelberger auf dem Weg ins Trainingslager ins tschechische Usti nad Labem absolvierten. Verzichten musste Academics-Coach Branislav Ignjatovic auf Philipp Heyden, der wegen Problemen an der Patellasehne geschont wurde.

Für ihn erhielt Nachwuchsmann David Aichele vermehrt Spielzeit und machte seine Sache gut. Der Center half mit, dass sich die Academics zur Pause einen deutlichen Vorsprung erspielten - 46:31.

Das Niveau konnte der Zweitligist gegen den Bundesliga-Klub nach dem Wechsel nicht mehr halten, so dass die Würzburger aufholten und in der letzten Minute knapp in Führung gingen. "Wenn du eine Minute vor Schluss noch führst, willst du natürlich gewinnen.

Aber trotz der Niederlage war das ein guter Test", sagte Lautenschläger. Neuzugang Dan Oppland und Jaleen Smith waren mit jeweils 14 Punkten die besten Werfer der Heidelberger, Shy Ely steuerte zwölf Zähler bei.

In Usti nad Labem sollen in den kommenden Tagen die Grundlagen für eine gute Saison gelegt werden. Bereits in den beiden Vorjahren bereiteten sich die Academics in Tschechien vor - und absolvierten jeweils erfolgreiche Spielzeiten.