Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es war zu erwarten, dass das Mittwochspiel keine Massen in den Olympiastützpunkt nach Heidelberg locken würde. Am Ende sahen 740 Menschen den 72:62-Erfolg der MLP Academics gegen die Artland Dragons. Mit dem Sieg machten die Heidelberger einen Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme in der 2. Basketball-Bundesliga und bewiesen, dass sie nicht nur in der Offensive glänzen, sondern auch in der Defensive leidenschaftlich kämpfen können. Das lässt einen optimistischen Ausblick auf die kommenden Wochen zu.

"Wenn wir eine so starke Mannschaft mit so vielen offensiven Qualitäten bei 62 Punkten halten können, spricht das für unsere Leistung in der Abwehr", sagte Branislav Ignjatovic. Der Trainer der Academics war zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge, denn der Serbe steht für eine gute Defensive. Wenn der Gegner Probleme hat, den Korb der Heidelberger zu attackieren, geht der Plan von Ignjatovic auf. Gegen die Dragons sah er deshalb viele positive Dinge. "Wir wollten Artland nur schwere Würfe ermöglichen, im zweiten Viertel haben wir ihnen dann beinahe gar keine Würfe mehr ermöglicht", sagte Sebastian Schmitt nach dem Match.

Seine Kollegen und er haben schwere Wochen hinter sich, denn nach einem formidablen Saisonstart mit acht Erfolgen in zehn Partien wurden die Heidelberger von einer Formdelle erwischt. In den folgenden elf Spielen gab es nur noch drei Siege. Jetzt, das hoffen die Academics, wurde aber die Talsohle durchschritten, nachdem es erstmals seit vielen Wochen wieder zwei Siege hintereinander gab. "Wir haben sehr gut gearbeitet, obwohl wir personelle Probleme hatten und oft nur mit sieben oder acht Mann in der Trainingshalle standen", sagte Ignjatovic. Die Folge der Miniserie: Die Heidelberger haben sich in der Tabelle unter den ersten Acht konsolidiert.

Am Sonntag um 17 Uhr haben die Academics die Gelegenheit, die Chance auf die Playoffs weiter zu erhöhen. Ohne Druck wollen sie bei den Gladiators aus Trier antreten. Ignjatovic freut sich auf das Duell mit dem Rivalen aus der Römerstadt. "Trier ist gut drauf, hat wieder gewonnen. Da werden wohl 3000 Zuschauer in der Halle sein, es kommt Euphorie auf", erklärte er. Der Serbe hat in den vergangenen beiden Partien seine Mannschaft sehr unterschiedlich erlebt. In Paderborn gewannen die Academics mit ihrer offensiven Wucht, gegen die Dragons wegen der leidenschaftlichen Defensivarbeit.

In Trier, da ist sich der Serbe sicher, muss beides stimmen, um zu gewinnen. Überzeugt davon, dass eine neuerliche Steigerung möglich ist, gibt sich Spielmacher Schmitt: "Wir haben uns als Mannschaft gefunden." Durch die Verletzung von Shyron Ely sei das Team in eine gefährliche Schieflage geraten, die durch die Verpflichtung von Davonte Lacy zwar schnell begradigt wurde, dennoch war Zeit notwendig, um den neuen Akteur in das Mannschaftsgefüge und die Abläufe zu integrieren. "Jetzt passt das immer besser", erklärt Schmitt. Mit einem Triumph in Trier soll dieser Eindruck unterstrichen werden.Foto: vaf

Pro A, Sonntag, 17 Uhr: Trier – Heidelberg.