Niklas Würzner (r.) hatte es geahnt: Wie schon im Heimspiel patzten die Academics in Hanau erneut. Archivbild: vaf

Von Nikolas Beck

Hanau. Niklas Würzner hatte eine böse Vorahnung. Nach dem Coup am vergangenen Samstag gegen Tabellenführer Chemnitz, richtete er seinen Blick nach vorne: "Wir hatten oft das Problem, dass wir gegen starke Teams gut gespielt haben - und dann gegen schwächere unnötig Punkte liegen gelassen haben", sagte der 24-Jährige: "Das darf uns gegen Hanau nicht passieren." Tat es aber: Würzner und Kollegen kassierten am Freitagabend beim Schlusslicht White Wings eine bittere 64:74 (36:28)-Niederlage.

Erneut ohne den verletzten Eric Palm erwischten die Academics zwar den besseren Start, führten nach den ersten zehn Minuten mit 21:14. Doch vor allem im zweiten Viertel entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen Fehlern und schwachen Quoten. Beispielhaft die letzten 60 Sekunden vor dem Pausentee: Erst verwandelte Niklas Ney per Alley-Hoop einen Zuckerpass über die Schulter von Sebastian Schmitt - und wenige Augenblicke später brachten Kapitän Phillipp Heyden und Jaleen Smith den Ball auch gemeinschaftlich - und ohne Gegenspieler - mit der Sirene nicht im Korb unter.

"Nichts für Basketball-Ästheten", räumte Matthias Lautenschläger ein. "Wir haben es verpasst, uns klarer abzusetzen", bilanzierte der Academics-Manager nach Hälfte eins. Verbunden mit der Hoffnung, dem Team von Trainer Branislav Ignjatovic möge nach dem Seitenwechsel nicht die Puste ausgehen. Denn vor allem für Topscorer Shy Ely und Jaleen Smith (beide jeweils 37 Minuten) stand am Freitagabend - wieder einmal - Schwerstarbeit an. Zumal sowohl Niklas Würzner als auch Smith in Foulprobleme gerieten, Würzner sechs Minuten vor Schluss mit Nummer fünf das Feld verlassen musste - Gift für die nur acht Mann starke Rotation der Heidelberger.

Lautenschlägers Hoffnung wurde nicht erfüllt: Nach dem Seitenwechsel waren es immer mehr die abstiegsbedrohten Gastgeber, die die Kontrolle übernahmen. Dorian Pinson brachte sein Team mit einem Korbleger erstmals seit den Anfangsminuten in Führung (50:49, 33.). Und allmählich reifte auch bei den Zuschauern in der Brüder-Grimm-Stadt der Glaube, dass es wie schon im November beim 89:79-Erfolg in Heidelberg mit einem Sieg gegen die Academcis klappen könnte. Spätestens als wieder Pinson eine Minute vor Schluss einen Dreier durch die Reuse der Heidelberger jagte (66:57), musste Hanaus Kommentator schmunzeln: "Heidelberg scheint uns einfach zu liegen." Dem war nichts hinzuzufügen.

Hanau: Pinson 21 (2 Dreier), Talley 19 (2), Angerer 16, Choice 11 (1), Eichler 4 (1), Woods 2, Diouf 1.

Heidelberg: Heyden 19, Ely 16, Smith 12 (1), Oppland 8, Würzner 3 (1), Liyanage 3 (1), Ney 3, Schmitt.

Stenogramm: 7:13 (5.), 14:21 (1. Viertel), 19:27 (14.), 26:28 (16.), 28:36 (Halbzeit), 35:43 (25.), 45:49 (3. Viertel), 50:49 (33.), 61:55 (38.). 74:64 (Endstand).