Reykjavik (dpa) - "So viel Zeit haben die Spieler ja nicht, dass man da eingreifen will. Aber es werden alle aufpassen, dass sie nicht so viel feiern", sagte Gislason der Deutschen Presse-Agentur.

Am 2. Januar beginnt für die DHB-Auswahl in Hannover die unmittelbare Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden. Gislason setzt daher auf die