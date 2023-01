Hannover (dpa) - Keine flotten Sprüche, keine markigen Kampfansagen: Nach sieben medaillenlosen Turnierauftritten in Serie sehen sich Deutschlands Handballer bei der an diesem Mittwoch beginnenden Weltmeisterschaft als Außenseiter mit Potenzial für eine Rückkehr in die Weltspitze.

"Es wäre schön, wenn wir den Fans eine Medaille schenken könnten. Wir sind aber nicht in der Position, das