Der EM-Kader der deutschen Handballerinnen steht. Bundestrainer Markus Gaugisch nominierte seinen 18 Spielerinnen umfassenden Kader, mit dem er am 24. Oktober in Großwallstadt die unmittelbare Vorbereitung auf die Endrunde vom 4. bis 20. November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro startet.