Wien (dpa) - Norwegens Handballerinnen haben sich zum zehnten Mal zum Europameister gekrönt. Im Finale in Wien ließen die Olympiasiegerinnen dem skandinavischen Rivalen Dänemark beim 31:23 (13:12) am Ende keine Chance. Es war bereits der dritte EM-Titel in Folge für die Norwegerinnen, die ihren Finalsieg gegen Dänemark von vor zwei Jahren wiederholten.

Bereits in der Gruppenphase hatte