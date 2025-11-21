Berlin (dpa) - Die Meisterschale der Handball-Bundesliga ist aus der Geschäftsstelle der Füchse Berlin entwendet worden. Geschäftsstellenleiter Volker Zerbe bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Diebstahl der Anfang Juni gewonnenen Trophäe. Zuerst hatte die "Bild" berichtet.

Dem Bericht zufolge haben die Verantwortlichen des deutschen Handball-Meisters den Diebstahl aus den Räumen der Geschäftsstelle am Gendarmenmarkt am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Geschäftsführer Bob Hanning hofft auf einen schnellen Ermittlungserfolg, da in den Räumen der Geschäftsstelle eine versteckte Kamera den Diebstahl aufgenommen habe. Die Füchse haben den Vorfall auch der Handball-Bundesliga (HBL) gemeldet, wie die HBL auf Anfrage bestätigte.