Mailand (dpa) - Drei Spiele in vier Tagen für die Männer, vier Spiele binnen fünf Tagen für die Frauen: Die Spielpläne für die olympischen Eishockeyturniere im kommenden Jahr haben es in sich. Bei den Winterspielen in Mailand ist der Deutsche Eishockey-Bund erstmals seit 20 Jahren wieder mit einem Männer- und einem Frauenteam vertreten.

Die Männer-Nationalmannschaft spielt vom 12. bis 15. Februar 2026 in der Vorrunde gegen Dänemark, Lettland und Weltmeister USA um den Viertelfinal-Einzug. Die deutschen Frauen starten bereits eine Woche früher am 5. Februar und bekommen es bis zum 10. Februar mit Schweden, Japan, Frankreich und den Gastgeberinnen aus Italien zu tun.

Bei den Männern sind erstmals seit 2014 wieder die besten Spieler der Welt aus der nordamerikanischen Profiliga dabei. Das Finale findet am 22. Februar statt. Das Frauenfinale wird am 19. Februar ausgetragen.