Dallas (dpa) - Leon Draisaitls sechstes Playoff-Tor der Saison und eine zwischenzeitliche 3:1-Führung haben den Edmonton Oilers zum Start in die Western Conference Finals nicht zum Sieg gereicht. Wegen fünf Gegentoren im Schlussdrittel unterlag die NHL-Mannschaft aus Kanada den Dallas Stars 3:6.

Draisaitl hatte im ersten Drittel mit einem schönen Schuss in den Winkel zum 1:0 getroffen und zwei weitere Tore seiner Teamkollegen Ryan Nugent-Hopkins und Evan Bouchard vorbereitet. Im Schlussdrittel gaben die Gäste die 3:1-Führung dann aber mit drei Gegentoren in Unterzahl binnen fünfeinhalb Minuten noch komplett aus der Hand.

In der Best-of-Seven-Serie braucht ein Team vier Siege zum Einzug in die Finals um den Stanley Cup. Das zweite Spiel zwischen Edmonton und Dallas ist in der Nacht zu Samstag erneut in Texas. Danach finden zwei Partien in Kanada statt.