Banská Bystrica (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das erste von zwei Testspielen gegen die Slowakei verloren. Im slowakischen Banská Bystrica verlor das sogenannte Perspektivteam mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). Bundestrainer Harold Kreis verzichtete auf sämtliche Leistungsträger und nutzt die Partien, um zahlreiche Spieler zu testen. Bereits am Donnerstag (18.00 Uhr/MagentaSport) steht das zweite Aufeinandertreffen ebenfalls in Banská Bystrica an.

In Gedenken an den in der vergangenen Woche gestorbenen Nationalspieler Tobias Eder fand vor dem Match eine Schweigeminute statt. Zudem spielte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit einem Trauerflor. Eder starb am vergangenen Mittwoch mit 26 Jahren nach einer Krebserkrankung.

Schneller Rückstand

Auf dem Eis lag das Kreis-Team mit elf Debütanten bereits nach 55 Sekunden zurück. Sebastian Cederle war für die Gastgeber früh erfolgreich und erhöhte wenige Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs (25. Minute). In seinem ersten Länderspiel war der 24-Jährige auch für das 0:3 verantwortlich (32.).

Deutschlands Torhüter Arno Tiefensee von den Adler Mannheim bewahrte seine Mannschaft mit mehreren Paraden vor einem noch höheren Rückstand. Beim vierten Gegentreffer durch Daniel Tkac sah aber auch Tiefensee nicht gut aus (55.).

Weltmeisterschaft im Mai

Die beiden Partien gegen die Slowakei sind vor dem Start in die WM-Vorbereitung im April die einzigen Testspiele für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Die Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden beginnt am 9. Mai. Die DEB-Auswahl spielt im dänischen Herning in der Vorrunde gegen Ungarn, Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, USA, Weltmeister Tschechien und Gastgeber Dänemark.