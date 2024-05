Prag (dpa) - Schweden hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien Bronze gewonnen. Im Spiel um Platz drei setzten sich die Tre Kronor in Prag gegen Titelverteidiger Kanada mit 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) durch. Für Schweden ist es die beste Platzierung seit dem Titelgewinn 2018. Rekordchampion Kanada blieb dagegen erstmals seit sechs Jahren ohne Medaille. Im Finale stehen sich am Abend

