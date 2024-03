Edmonton (dpa) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum vierten Sieg in Serie geführt. Der deutsche Top-Profi legte beim 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) am Sonntag (Ortszeit) gegen die Pittsburgh Penguins drei Vorlagen beim klaren Heimsieg auf. Für den 28-Jährigen waren es in dieser Saison die Assists 46 bis 48. Die Oilers haben als

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote