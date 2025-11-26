Philadelphia (dpa) - Die Orlando Magic mit den Basketball-Europameistern Franz Wagner und Tristan da Silva haben ihre Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde im NBA Cup verbessert. Das Team aus Florida gewann bei den Philadelphia 76ers mit 144:103 (86:60) und holte sich nicht nur den elften Saisonsieg in der regulären NBA-Saison, sondern auch den dritten Erfolg im dritten Match des gleichzeitig ausgetragenen NBA Cups.

Damit kommt es am Freitag (Ortszeit) in der Gruppe B in der Eastern Conference zum entscheidenden Duell gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Detroit Pistons. Neben den Gruppensiegern zieht pro Conference auch der beste Gruppenzweite ins Viertelfinale ein.

Die Entscheidung fiel nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang (35:35) bereits im zweiten Viertel, in dem Orlando 51 Punkte erzielte. Mit einer 16-Punkte-Führung ging es in die Halbzeit - wobei es kurz vor der Pause noch zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen beiden Teams kam, in deren Folge Magic-Profi Jalen Suggs mit zwei technischen Fouls frühzeitig in die Kabine musste.

Die Führung verteidigten Wagner und Co. nach dem Seitenwechsel problemlos, so dass sie sich nun auf ein Entscheidungsspiel um den Einzug in die nächste Runde des NBA Cups freuen können. Wagner kam auf 21 Punkte, da Silva erzielte zehn Zähler. Bester Schütze der Magic war Anthony Black mit 31 Punkten.