Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit den Spielzeiten nach einer Meisterschaft hat man bei den Mannheimer Adlern ja so seine Erfahrungen. Meisterblues, Selbstzufriedenheit, fehlender Erfolgshunger - die Jahre nach den Titeln 2007 und 2015 waren turbulent, die Trainer erlebten das Saisonende nicht im Amt. Was kommt jetzt auf Pavel Gross zu, der nach einer Traumsaison mit der frühzeitigen Planerfüllung eigentlich nur verlieren kann, weil die Monate mit dem triumphalen Ende vom 26. April nicht zu toppen sind.

"Wir reden nicht über die Vergangenheit, unsere Herausforderung heißt jetzt 2019/20", äußerte sich der Chefcoach bei der Saisoneröffnungskonferenz des achtfachen deutschen Eishockeymeisters.

Ein moderater Kaderumbruch kann dazu ein Teil die Lösung sein. Sechs Zu- und sieben Abgänge, verbunden mit einer Verjüngung, sollen den Hunger bei den "Greifvögeln" erhalten. Den Wechsel beim Personal sieht Gross "als Teil eines Entwicklungsprozesses". Eine große Organisation wie die Adler müsse langfristig denken, "wir dürfen nicht zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben". Und schneller will man laut Manager Axel Alavaara auch werden.

Hintergrund Kader Adler Mannheim Tor: Endras, Gustafsson (Frölunda Göteborg), Pantkowski*; Verteidiger: Reul, Akdag, Lampl, Lehtivuori, Larkin, Katic, Möser, Krupp (Wolfsburg Grizzlys), Billins (Linköping/Schweden) Möller*; Stürmer: Plachta, Desjardins, Wolf, Huhtala, Smith, Eisenschmid, Krämmer, Goc, Hungerecker, Raedeke, Rendulic [+] Lesen Sie mehr Kader Adler Mannheim Tor: Endras, Gustafsson (Frölunda Göteborg), Pantkowski*; Verteidiger: Reul, Akdag, Lampl, Lehtivuori, Larkin, Katic, Möser, Krupp (Wolfsburg Grizzlys), Billins (Linköping/Schweden) Möller*; Stürmer: Plachta, Desjardins, Wolf, Huhtala, Smith, Eisenschmid, Krämmer, Goc, Hungerecker, Raedeke, Rendulic (Podolsk /KHL), Järvinen (Tappara Tampere), Stützle (Jungadler), Valenti*(Vancouver Giants) Brune*, Klos*, Preto*, Soramies* - (*) Förderlizenz für die Heilbronner Falken. Abgänge Pickard, Festerling (beide Wolfsburg), Adam (Düsseldorf), Kolarik, Mikkelson (beide Salzburg), Seider (Detroit Red Wings /NHL), Kink (freigestellt), Bernhard (Nürnberg), Lambacher (Augsburg). Trainerteam Cheftrainer: Pavel Gross, Co-Trainer: Mike Pellegrims, Pertti Hasanen, Manager: Jan-Axel Alavaara, Teamleiter: Youri Ziffzer, Scouts: Bill Stewart, Todd Hlushko, Tommi Vesanen; Torwarttrainer: Benedikt Weichert, Hugo Haas; Athletiktrainer: Anton Blessing; Development-Coach: Ilkka Pakarinen. Termine 12.-17.8. Trainingscamp in Wil (Schweiz) mit Spielen gegen den EHC Biel (15.8.) und die ZSC Lions Zürich (17.8.), Heimturnier mit Spielen gegen den HV 71 Jönköping (21.8., Nebenhalle Süd), Genf Servette (23.8. in Heilbronn), Sparta Prag (25.8. in Heilbronn); Champions-League, Gruppenphase: 30.8. bei den Wien Capitals, 1.9. bei GKS Tychy (Polen), 6.9. gegen Tychy, 8.9. gegen Wien, 8.10. bei Djurgaarden Stockholm, 15.10. gegen die Djurgaarden Stockholm, DEL-Start: 13.9. bei den Nürnberg Ice Tigers. RK

"Es gibt immer etwas zu verbessern, wir wollen auch im Hinblick auf die Champions-League mehr Geschwindigkeit in unser Spiel bringen". Dafür stünden von den Neuzugängen der mobile und offensiv ausgerichtete Verteidiger Chad Billins (30), der Stil des zuletzt in Schweden aktiven US-Amerikaners soll dem von Mark Katic sehr ähnlich sein. Für gute Pässe und geniale Ideen soll, wie gestern beim Trainingsbeginn zu sehen war, der flinke Finne Jan-Mikael ("Mixa") Järvinen, stehen.

Und für momentan nicht mehr vorhandene 91 Tore aufgrund der Abgänge und der Vakanz von Markus Eisenschmid Rechtsaußen Borna Rendulic sowie die Breite im Kader. "Wir kennen diese Zahl, aber ich mache sie nicht zum Thema. Im Kader sind Spieler, die haben größeres Scoring-Potential als zuletzt gezeigt haben", legt Gross Wert auf Teamwork.

"Ich habe Bock auf die neue Saison, auch wenn die Pause nach der WM kurz war", fasst Matthias Plachta seinen Tatendrang zusammen. "Unser neuer Athletiktrainer hatte etwas Nachsicht mit mir", schmunzelt der schussgewaltige Nationalspieler.

Rund 90 Minuten am Vormittag geht es bis einschließlich Samstag aufs Eis, die Förderlizenzspieler werden am Nachmittag zusätzlich gefordert. Am kommenden Montag steht die erste Reise zu einem kurzen Camp in die Schweiz an, integriert in ein Turnier in Wil nahe St. Gallen mit zwei Spielen.

Etwas Zurückhaltung scheint angesichts des auf Kante genähten Kaders im Sturm geboten. Auf dem Papier sah die Planung perfekt aus, ehe Lean Bergmann (20) zu den San Jose Sharks und Talent Moritz Seider (Draft von den Detroit Red Wings) abgesprungen sind. Bei beiden liegt der Puck nun im Feld der NHL-Klubs. "Frühestens Mitte September haben wir Klarheit, ob eine Ausleihe machbar ist", plant Co-Trainer Mike Pellegrims zunächst ohne die Talente, die ihre Vorbereitung aber auf Mannheimer Eis absolvieren.

Und es gibt noch ein Problem mit dem Importlizenzen. Neun ausländische Spieler dürfen eingesetzt werden, mit dem Schweden Johan Gustaffson (27) nimmt aber regelmäßig ein Torwart die zehnte Stelle ein.

Die längst erwartete Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft bei Verteidiger Thomas Larkin wird sich nach Informationen dieser Zeitung aus nachvollziehbaren juristischen Gründen noch weiter verzögern. Indes verkündete Geschäftsführer Matthias Binder wie immer zwar keine genauen Etatzahlen und Jahresergebnisse, aber die stolze Zahl von bisher 7600 Adler-Dauerkarten - der Rekord von 2015 ist damit überboten.