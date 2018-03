Von Rainer Kundel

Mannheim. Der EHC München - die Zusatzbezeichnung im Klubnamen unterdrücken auch wir aus Gründen des Verbots der Vermischung von Werbung mit redaktionellen Inhalten - schickt sich an, der dritte Triple-Meister der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zu werden. Die Adler Mannheim (1997-99) und die Eisbären Berlin (2011-13) konnten bislang drei Titel in Folge gewinnen, jeweils mit dem gleichen Trainer (Lance Nethery bzw. Don Jackson). Jetzt ist der Kanadier Jackson (61) auf dem Weg, dieses besondere Meisterstück mit den Münchnern zu wiederholen.

Ausgangslage: Im Gegensatz zu den Adlern verbrachten die Oberbayern eine sorgenfreie Hauptrunde. Sie konnten es sich nach der Olympia-Pause leisten, ihre Nationalspieler zwei Spiele zu schonen und liefen dennoch mit sechs Punkten vor den Eisbären Berlin als Erster ein. Im Viertelfinale gegen Bremerhaven hatten die "Roten Bullen" mehr Probleme als erwartet. Die Serie ging nach einem Auswärtssieg der Seestädter mit 4:1 an den hohen Titelfavoriten, aber Kapitän Michael Wolf gestand: " Die Ergebnisse waren nicht immer so wie der Spielverlauf. Wir haben nie durchgehend unser bestes Hockey gespielt".

Torhüter: Danny Aus den Birken wechselte sich in der Hauptrunde mit David Leggio ab. Seit dessen Verletzung bestritt der Silbermedaillengewinner alle Spiele. Auf der Bank sitzt Ex-Jungadler Kevin Reich (22).

Verteidiger: Im Rückwärtsgang nicht immer souverän, im Spielaufbau glänzend und mit reichlich Scorer-Qualität. Der 2016 vom Stürmer umgeschulte Yannic Seidenberg verbuchte mit 34 Punkten einen Punkt mehr als der zweitbeste Adler-Scorer Luke Adam. Mit dem bulligen Keith Aulie wurde im letzten Saisonviertel nochmals die physische Präsenz erhöht.

Stürmer: Die Vorzeige-Abteilung der Münchner. Mit Ausnahme von Playoff-"Monster" Frank Mauer (sechs Tore im Viertelfinale) gilt das Motto "Je älter, desto besser". Ob Keith Aucoin (39) mit 66 Punkten in 57 Spielen, Michael Wolf (37), ein Über-und Unterzahlspezialist, oder Jason Jaffray (36) - sie alle können Spiele alleine entscheiden und wollen ihre Karriere mit der zweiten Titelverteidigung beenden. Dominik Kahun (22) gilt als technisch stärkster deutscher Spieler der gesamten Liga und wird nach seinen Glanzvorstellungen in Pyeongchang von den Chicago Black Hawks umworben. Seine beste Saison spielt der Deutsch-Kanadier Bruce Macek, mit 26 Treffern bester Torschützenkönig der Hauptrunde. Der Adler-Schreck heißt aber Mads Christensen. Der gebürtige Däne erzielte schon zu seiner Berliner Zeit immer spielentscheidende Treffer gegen den siebenfachen Meister. Augen auf: Steve Pinizzotto, 34, den "Sheriff vom Oberwiesenfeld". Er legt sich mit Gegnern, Schiedsrichter und Zuschauern an. 100 Strafminuten in der Hauptrunde steht eine "Null" im Viertelfinale gegenüber. Der Enforcer sammelte in 22 Playoff-Spielen von 2015 bis 2017 satte 115 Strafminuten.

Trainer: Don Jackson macht so schnell niemand was vor. Als Spieler Stanley-Cup Gewinner mit den Edmonton Oilers (1982 und 1986 an der Seite von Wayne Gretzky) war sich der Kanadier nicht zu schade, 2005 in Berlin als Co-Trainer von Pierre Page zu beginnen. Jackson gilt äußerlich als stoisch, wenn er sein Team ungerecht behandelt fühlt, wird er aber schnell zum wortgewaltigen Bösewicht. Es wird interessant sein, ob Bill Stewart ("München ist die beste Messlatte") ihn taktisch überraschen kann.

Umfeld/Erwartungen: Trotz veralteter Infrastruktur in der kleinen Olympia-Eishalle kann der ("Dosen")-Klub dank der großzügigen Alimentierung eines österreichischen Brauseherstellers mit einem Etat von etwa 12,5 Millionen Euro aus dem Vollen schöpfen. Alles andere als die Meisterschaft würde als Enttäuschung verbucht. Playoff-Vergleiche des erst 2010 aufgestiegenen Klubs mit den Adlern gab es noch keine. Die Überlegenheit aus den vier Hauptrunden-Duellen ist mit vier Siegen und 15:5 Toren für die Münchner erdrückend.

RNZ-Tipp: Trotz des Mannheimer Aufwärtstrends bleibt der Hauptrunden-Erste in der am Donnerstag (19.30 Uhr, live in Sport1) in München beginnenden Halbfinal-Serie klarer Favorit. Aufgrund der individuellen Klasse des Gegners wäre ein drittes Heimspiel im best of seven-Modus für die Adler ein Erfolg.