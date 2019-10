Von Rainer Kundel

Mannheim. Heimpleite statt Sprung auf Platz zwei - überhebliche Mannheimer Adler müssen sich nach einer ernüchternden 5:7-Niederlage (3:1, 2:2, 0:4) gegen die Iserlohn Roosters im Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter EHC München wohl länger anstellen.

Für Überraschungen sorgte Adler-Trainer Pavel Gross schon vor der Partie, als gegen 18.15 Uhr der Spielberichtsbogen bereit lag. Im Line-Up stand erstmals in einem Pflichtspiel nach einem konservativ behandelten Bandscheibenvorfall Thomas Larkin, was eine Pause für Björn Krupp bedeutete.

Da Larkin als Italiener mit britischen Wurzeln eine Importlizenz einnimmt, musste einer der übrigen lizenzierten zehn Kontingentspieler pausieren, es traf den zuletzt blassen Rechtsaußen Borna Rendulic. Was Rotationen bei gleich drei Sturmreihen nach sich zog. Nur die bewährte Formation Huhtala-Smith-Stützle blieb unverändert.

Eine neue, allerdings nicht gelungene Variante war, eine Reihe mit zwei gelernten Centern (Goc und Järvinen) neben dem im Saisonverlauf etwas durchhängenden Phil Hungerecker zu besetzen. Auf dem Papier schienen die Rollen klar verteilt, wenn der Tabellenzwölfte mit fünf Niederlagen in Folge im Gepäck anreist.

Es dauerte eine Viertelstunde, bis der Adler-Motor auf Touren kam und den Zufalls-Rückstand durch Clarke (13. Minute) innerhalb von 123 Sekunden in eine 3:1-Führung drehte. Markus Eisenschmid zeigte, dass er auch mit neuen Nebenspielern nichts von seiner Torgefährlichkeit eingebüßt hat, der Allgäuer wuchtete auf Zuspiel von Desjardins die Scheibe an Jenike vorbei zum Ausgleich.

Der gute alte "Bauerntrick", in Perfektion vollendet von Mark Katic und der Nachschuss von Andrew Desjardins in Überzahl brachten die "Hühnchen" im Akkordtempo in Rücklage. Allerdings ließen es die Gastgeber nach dem 4:1, das Eisenschmid (24.) im Powerplay in den Winkel der kurzen Ecke "zimmerte", immer entspannter angehen, fuhren die Angriffe nicht konsequent zu Ende und spielten in allen Zonen schlampige Pässe. So etwas rächt sich im Sport mit dem kleinen Puck schnell.

Grenier (34.) während einer Hungerecker-Strafzeit und Buschmann (38.) brachten die Sauerländer auf zwei Tore heran. Auch das 5:3 durch Tim Stützle brachte die Stabilität nicht zurück. In der Defensive reihte sich ein Fehler an den anderen, vier Gegentore in acht Minuten gab es zuletzt im Eisstadion Friedrichspark. Auch ein Torwartwechsel (Endras für Gustafsson) nach dem 5:5 konnte die Tor-Flut nicht verhindern, aus allen möglichen und unmöglichen Positionen kassierten die alleine gelassenen Goalies hinter einem Defensiv-Torso ein Tor nach dem anderen. Ein Zuschauer in Block 405 unter den 8712 Zuschauern beim dritten Heimspiel in fünf Tagen meinte zutreffend: "Wenn der Schlendrian mal drin ist…"

Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 5:7 (3:1, 2:2, 0:4)

Tore: 0:1 Clarke (13.), 1:1 Eisenschmid (15.), 2:1 Katic (16.), 3:1 Desjardins (17.), 4:1 Eisenschmid (24.), 4:2 Grenier (34.), 4:3 Buschmann (38.), 5:3 Stützle (39.), 5:4 Clarke (42.), 5:5 Rumble (44.), 5:6 Sutter (48.), 5:7 Findley (50.)

Schiedsrichter: Schukies (Herne), Hinterdobler (Bad Tölz)

Strafminuten: 2/6

Zuschauer: 8712