Von Rainer Kundel

Sursee. Trotz einer guten Vorstellung mussten sich die Adler Mannheim in einer harten Partie beim Vorbereitungsturnier im schweizerischen Sursee dem russischen KHL- Klub Vityaz Podolsk mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) geschlagen geben. "Wir haben zuletzt viel an der Kondition gearbeitet und am System gefeilt, jetzt gilt es, dies in Spielen umzusetzen und die Intensität zu steigern", lauteten die Vorgaben von Trainer Pavel Gross vor dem Turnier der Adler Mannheim beim Lehner-Cup 30 Kilometer nördlich von Luzern.

Gegen den zwölften der Westdivison der russischen KHL waren die Mannheimer im ersten Abschnitt überlegen, versäumten es jedoch bei zwei Überzahl-Möglichkeiten, eine Führung heraus zu schießen. Dagegen nutzten die Russen eine Strafzeit gegen Wolf zur Führung, die Tommi Huhtala 33 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels nach Vorarbeit von Ben Smith ausglich. Aaltonen war in der Folgeminute erneut im Powerplay erfolgreich. Danach gab es aufgrund des überaus aggressiv-körperbetonten Auftretens von Podolsk und der überforderten Schiedsrichter mehrere unschöne Szenen, die in der ländlichen Eishalle zu einigen Wildwest-Szenen führten. Thomas Larkin wurde vor dem eigenen Tor abgeräumt, schlug mit dem Hinterkopf aufs Eis und wurde benommen vom Eis geführt. Auch David Wolf blieb draußen. Den mehrfach möglichen Ausgleich verhinderten zwei Metalltreffer von Kolarik (31./36.). Als Kolarik wegen Reklamierens eine Spieldauer-Strafe und Kink eine Vier-Minuten-Strafe kassierte, entschied Aaltonen (56.) die Partie, in der die Adler zuvor mehrfach dem Ausgleich nahe waren.

Die Basis für den möglichen Turniersieg hatten die Blau-Weiß-Roten durch einen 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)-Sieg am Samstag gegen den HC Ambri-Piotta gelegt. Dabei waren sie dem Kult-Klub aus dem Dorf jenseits des Gotthard auch läuferisch überlegen. Einziges Manko: Trotz etlicher Gelegenheiten zum Überzahlspiel fiel kein Treffer bei nummerischem Vorteil. Dafür stimmte das "Boxplay". Selbst bei einem Doppelausschluss über fast zwei Minuten wegen technischer Strafen (Spielverzögerung, zu viele Spieler auf dem Eis) vermieden drei Mann und der fehlerfrei Chet Pickard ein Gegentor. Ordentlich Eiszeit erhielt Marcel Goc, der Routinier spielte in Unter- und Überzahl. Die T- und K-Frage wurde am Wochenende mit je einem Einsatz für Pickard und Dennis Endras beantwortet. Das Kapitänsamt übernahmen diesmal Garrett Festerling und Thomas Larkin. Desjardins (angeschlagen) fehlte ebenso wie Reul und Raedeke (Aufbautraining), Lehtivuori pausierte am Sonntag. Die Angriffsreihen blieben in beiden Partien unverändert, Neuzugang Ben Smith stürmte als Center mit Huhtala und Hungerecker.

Das Trainingslager wurde am Samstagvormittag aufgelockert durch ein internes Volleyballturnier am Strand des Sempacher Sees. Dabei bewiesen Marcus Kink, Brendan Mikkelson, Marcel Goc, Nico Krämmer und Cody Lampl beim Schmettern und Blocken das größte Geschick. "Du bist in einem Camp 24 Stunden mit dem Team zusammen, das ist für das Mannschaftsgefüge von Vorteil, man unternimmt gemeinsame Dinge und wächst zusammen. Da wird auch viel gelacht und die Stimmung ist gut", sagt David Wolf.

Adler Mannheim-HC Ambri Piotta 5:1 (1:1, 3:0, 1:0); Tore: 1:0 Plachta (8.), 1:1 Müller (19.), 2:1 Adam (29.), 3:1 Festerling (32.), 4:1 Hungerecker (36.), 5:1 Huhtala (46.); Schiedsrichter: Stricker/Wiegand (Schweiz); Strafminuten: 15+ Spieldauer Lampl /19+ Spieldauer Moor; Zuschauer: 1023.

Adler Mannheim-HC Vityaz Podolsk 1:3 (0:1, 1:1, 0:1); Tore: 0:1 Rendulic (16.), 1:1 Huhtala (21.), 1:2 Aaltonen (22.), 1:3 Aaltonen (56.); Schiedsrichter: Urban / Ströbel (Schweiz); Strafminuten: 36 + Spieldauer Kolarik, Plachta und Mikkelson /25 +Spieldauer Yepishin; Zuschauer: 350.