Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Hypothek eines 1:3-Rückstands in einer Best of seven-Serie wiegt schwer. Seitdem dieser Modus die Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beherrscht, gelang nur den Frankfurter Löwen 2008 das Kunststück, nach einem solchen Rückstand die Serie doch noch für sich zu entscheiden. Entsprechend selbstsicher, wenn auch ohne jeden Ansatz von Überheblichkeit, gingen die Mannheimer Adler Spiel fünf beim ERC Ingolstadt an. Sie veröffentlichen ebenso wie die Liga erst gar keine Anfangszeit für ein mögliches Spiel sechs, während die Homepage der Ingolstädter felsenfest 18.30 Uhr nannte. Dafür stellten die Mannheimer am Freitagabend nach dem 4:3-Sieg blitzschnell die Vorverkaufstermine für die beiden sicheren Halbfinal-Heimpartien online.

"Wir haben ja nicht so gute Erfahrungen mit langen Serien, deshalb war es gut, vorzeitig den Sack zuzumachen", freute sich Dennis Endras. Der Goalie, der Sekunden vor Schluss mit einer Glanztat gegen Collins den Sieg rettete, mag dabei ein Jahr zurück gedacht haben - Spiel sieben mit der tragischen Niederlage gegen die Eisbären Berlin ist immer noch gegenwärtig. Ergebnistechnisch war die fünf Spiele andauernde Serie gegen die Oberbayern auch zuvor knapp (3:1, 3:2 n.V., 3:4, 5:3), in Wirklichkeit aber war ein Unterschied sichtbar. Die Statistiken zählen rund 50 Torschüsse mehr für die Adler, die "gefühlten" Spielanteile von in Summe 337 Minuten Eishockey lagen bei 240 Minuten auf Seiten der Blau-Weiß-Roten.

Es war mehr der Höflichkeit gegenüber Panther-Trainer Doug Shedden geschuldet, als Bill Stewart erklärte, es sei "schade, dass zwei heiße Teams so früh aufeinandergetroffen sind". Beide Trainer kennen sich seit mehr als 40 Jahren und haben neben einigem Schabernack auch jugendfreie Aktivitäten in ihrer Heimat nahe Toronto hinter sich, wie William Donald Stewart, genannt Bill, dem Donaukurier preisgab. "Wir haben viel Golf gespielt und gefischt und auch das eine oder andere Bier zusammen getrunken." Das vor der Serie versprochene Bier tranken die Trainer noch vor Abfahrt des Mannschaftsbusses dann tatsächlich noch zusammen.

Zuvor wurden die Adler von den rund 400 Fans und der kompletten Belegschaft der SAP Arena anlässlich eines Betriebsausflugs nochmals zu den üblichen Jubelarien aus der Kabine gerufen, wirklich vermisst hat die entfallene Sonntag-Partie niemand. Ganz nach dem Motto: "Heute werfen wir euch raus und am Sonntag schlafen wir uns aus …"

So besonnen die Coaches die Serie begleiteten, so unnütz war die Stimmungsmache vom gegnerischen Stürmer Laurin Braun. Der 27-Jährige provozierte, bevor das erste Bully gespielt war. "Wenn wir ihnen unter die Haut gehen, dauert es nicht lange, bis einer ausrastet. Das ist unser Ziel. Wenn sie nicht zum Zug kommen, sind sie frustriert, machen sie Fouls", war sich der gebürtige Lampertheimer sicher und vergas auch nicht seine Rolle als Mitglied einiger Meisterteams der Eisbären Berlin zu betonen. "Mannheim habe ich im Playoff schon immer geschlagen" - ein Maulheld eben. Die Disziplin war ein Problem für die Donaustädter, die über die komplette Serie mit einem unbestraften Stockstich (Pelech an Plachta), einem übersehenen Check gegen den Kopf (Wagner an Hungerecker) und einer äußerst milden Strafe für Olson (Stockstich an Kolarik) kein Grund zur Klage hatten. Ein Vorbild in Sachen Disziplin war dagegen der oft angegangene David Wolf, der Power-Forward geht ohne jede Strafminute ins Halbfinale. Dort geht’s weiter im Zwei-Tage-Rhythmus ab Gründonnerstag, zunächst auswärts beim Vorrundensieger EHC München.