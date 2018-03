Von Rainer Kundel

Ingolstadt/Mannheim. Die Ingolstädter hatten sich vor dem dritten Spiel etwas einfallen lassen. Auf dem Eis stellte ihr Trainer Doug Shedden die Sturmreihen in Richtung mehr Ausgeglichenheit um, in der Halle heizte vor dem Eröffnungs-Bully Sprecher Johannes Langer die Stimmung an, in dem er den Fans die Geschehnisse der Finalserie 2014 ins Gedächtnis rief, als der damalige Meister gegen Köln nach Spielen ebenfalls mit 0:2 in Rücklage geraten war.

Dass es am Sonntagabend nach 73 Minuten zum ersten Sieg für die Panther in den diesjährigen Playoffs gegen die Adler Mannheim reichte, dafür sollten die Oberbayern eine Kerze anzünden. "Wir waren bei Fünf gegen Fünf die bessere Mannschaft, hätten aber effektiver mit den Chancen umgehen müssen", meinte Adler-Geschäftsführer Matthias Binder vor der Rückfahrt mit Klubchef Daniel Hopp und Sportdirektor Marcus Kuhl, der am Nachmittag den Titel mit seinem Steckenpferd Jungadler feiern durfte.

"Wenn man es bis in die Verlängerung schafft, hat man immer die Chance zu gewinnen", beurteilte Trainer Bill Stewart die Situation. "Solche Spiele haben ein Momentum, das immer mal wechseln kann. Wir sind dreimal nach einem Rückstand zurückgekommen, aber ich war heute nicht mit meinen Topspielern zufrieden."

In jeder der drei bisherigen Partien haben die Panther Nebenschauplätze eröffnet - in der Hoffnung, die Mannheimer provozieren zu können. Diesmal war es ein Kopfstoß von Brett Olson gegen Chad Kolarik in der Verlängerung. Einen Vorteil zogen die Adler bei drei Minuten Überzahl nicht, was sich nach dem "sudden death" durch das Collins-Solo zum 4:3 als spielentscheidend herausstellte.

"Die Überzahl hat uns aus irgend einem Grund eher den Wind aus den Segeln genommen", rätselte Daniel Sparre. Man darf gespannt sein, ob die Liga den mit einer Matchstrafe ausgeschlossenen Amerikaner für weitere Spiele aus dem Verkehr zieht. Lobenswert in diesem Zusammenhang ist die länger gewordene "Zündschnur" beim bärenstarken David Wolf, dessen Strafzeitkonto trotz ständiger Provokationen von "Enforcer" Matt Pelech noch auf null steht, worüber sich Vater Manfred (MERC 1978-1985) im Gespräch mit der RNZ erfreut zeigte.

Christoph Ullmann will das Positive von Ingolstadt für die vierte Partie (Dienstag, 19.30 Uhr) mitnehmen und fordert, clever zu bleiben. "Das war eine bittere Niederlage, natürlich wollten wir Spiel drei für uns entscheiden, aber dreimal einem Rückstand hinterherzulaufen, hat viel Kraft gekostet", meinte der Routinier und empfiehlt: "Wir dürfen auf die Aktionen des Gegners nicht nachkarten, weil wir unsere Qualität auf dem Eis und nicht auf der Strafbank brauchen".

Ullmann rückte erstmals seit Januar wieder in die Aufstellung. "Ich hab mich einfach nur gefreut", antwortete der bald 35-Jährige zu seiner Situation. "Um aus dem Rhythmus zu kommen, dafür bin ich viel zu alt." Auch Luke Adam will nach dem Motto "Mund abputzen und heimfahren" handeln: "Man darf im Playoff nie nach einem Sieg zu euphorisch und nach einer Niederlage zu enttäuscht sein, es wäre wichtig gewesen, einmal in Führung zu gehen".

Nach zwei Krimis mit Überlänge käme es den Adlern gelegen, auch mal mit einem Kurzfilm den Sieg einzufahren. Das wird nur über eine größere Effektivität im Abschluss gehen. Noch nicht alle "Big Boys" haben gezündet. Im Gegensatz zu dem oft verkannten Daniel Sparre (zwei Playoff-Tore) haben der beste Hauptrundenschütze Chad Kolarik und Matthias Plachta beim Scoring-Potenzial Luft nach oben. Da Bill Stewart die Kräfte des Powerplay-Spezialisten Plachta allerdings auch im Unterzahlspiel strapaziert, stellt sich die Frage, ob alle Ressourcen optimal genutzt werden.

Playoff-Viertelfinale, Dienstag 19.30 Uhr: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt (Stand 2:1), Pinguins Bremerhaven - EHC München (1:2), Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers (2:1), Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin (1:2).