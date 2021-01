Ottawa/Mannheim. (RK) Seit einer Woche hält sich Tim Stützle nach Ablauf seiner Quarantäne im Anschluss an die U 20-WM in Ottawa auf. Der Eishockey-Klub der kanadischen Hauptstadt, die Senators, hatten sich Anfang Oktober beim Draft für das große Talent der Adler Mannheim entschieden. Gab es anfänglich noch leichte Hoffnung, dass der sportlich kriselnde Klub Stützle noch für kurze Zeit den Mannheimern überlassen würde, sprach Klubeigner Eugene Melnyk über den Kopf von General Manager Pierre Dorion hinweg ein Machtwort. "Ein Nummer-Drei-Draft wird sofort für uns spielen, er ist das Kernstück in unserem Versuch, ein Team auf hohem Level ins Rennen zu schicken", forderte der auf Barbados lebende Unternehmer aus der Pharma- und Kosmetik-Branche.

Nach nur fünf Tagen Training an der Seite der ebenfalls neu verpflichteten Routiniers Derek Stepan und Evgeni Dadonov bestätigte Stützles Agent Jay Luknowski aus Krefeld: "Tim wird am Freitag spielen, ein ziemlich schönes Geburtstagsgeschenk." Stützle wird am Tag seines NHL-Debüts gegen die Toronto Maple Leafs (Samstag, 1 Uhr MEZ) 19 Jahre jung. Danach wartet auf das Toptalent ein straffes Programm: Im Januar stehen neun Spiele innerhalb von 17 Tagen in der auf 53 Hauptrundenspiele verkürzten NHL-Agenda bevor. Am 31. Januar kommt es zu Duell mit den ehemaligen Jungadlern Leon Draisaitl und Dominik Kahun von den Edmonton Oilers.

Während der 2020 zum besten NHL-Spieler gewählte Draisaitl seinen Klub in der Kanada-Division – einer von vier Staffeln, in die die NHL pandemiebedingt eingeteilt wurde – favorisiert, äußern Experten vor Ort Bedenken: Defensive und die Torhüterposition der Oilers seien im Vergleich zum starken Angriff nicht ausbalanciert genug.

Unterdessen präsentierten die Senators Stützle auf ihren sozialen Netzwerken in großem Stil. Zu sehen war, wie sich Stützle am Kabinenausgang die Hände desinfiziert, die Bandentür öffnet und zum ersten Mannschaftstraining im roten Trikot mit der Nummer 18 das Eis betritt, während seine Mitspieler anerkennend mit den Schlägern auf selbiges klopfen. Als sportlichen Mentor wurde ihm Stepan (30) zur Seite gestellt, privat fand der Stürmer Aufnahme in einer Wohngemeinschaft mit Brady Tkachuk und Josh Norris. Stepan scherzte gegenüber seiner Frau: "Ich habe drei kleine Kinder zuhause und gerade einen 18-jährigen Deutschen adoptiert."

Die bis kurz vor Weihnachten von den Adler Mannheim ausgeliehenen Lean Bergmann (22) und Marc Michaelis (25) haben es zunächst nicht in die Kader ihrer Klubs geschafft. Bergmann wurde von den San Jose Sharks zu deren Farmteam San Jose Barracuda in die AHL geschickt. Michaelis steht immerhin im sechsköpfigen Zusatzkader der Vancouver Canucks. der mit dem NHL-Team trainiert und auch zu den Auswärtsspielen reist. Aus diesem Kreis können im Fall von coronabedingten Ausfällen kurzfristig Spieler nachnominiert werden.