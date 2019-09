Von Rainer Kundel

Mannheim. Nicht der Fernsehvertrag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit Magenta-TV, der wöchentlich ein Donnerstag-Spiel vorsieht, sondern der voluminöse Aufbau für das "Finger Heart Festival" am Samstag mit kreischenden Fans bei Boy- und Girl-Groups aus Südkorea ist der Grund, weshalb die Adler Mannheim ihr Heimspiel gegen die Eisbären Berlin auf heutigen Donnerstag (19.30 Uhr) vorziehen mussten. Bei der sportlichen Leitung ist der ungewohnte Rhythmus kein Thema, bei den Fans dagegen schon. Der Termin dürfte beim Duell der beiden DEL-Rekordmeister (je sieben Titel) eine Besuchereinbuße in vierstelliger Höhe kosten.

Gegen die Eisbären wird sich zeigen, was der Mannheimer Sieg in Bremerhaven nach einem Drei-Tore-Rückstand wert ist. Der Stimmungsumschwung in der Mannschaft binnen 43 Stunden könnte krasser nicht sein. "Wir sind alle angepisst", hatte Andrew Desjardins nach dem 2:7 gegen München drastisch formuliert, nun sprach der zweifache Torschütze beim 5:4 n.P. bei den Seestädtern vom "Charaktersieg, der eine Mannschaft enger zusammenschweißt".

Direkt nach dem Debakel vom Freitag hatten einige Führungsspieler - wie Youngster Tim Stützle preisgab - in der Kabine das Wort ergriffen und an die Arbeitseinstellung appelliert. "Magische Worte", so Kapitän Goc gegenüber den Fachblatt Eishockey-News, "sind dabei nicht gefallen." Der Trainer hat die Selbsterkenntnis wohlwollend registriert. Er wisse nicht, was besprochen wurde, "ich war ja nicht dabei", sagte Pavel Gross, der grundsätzlich eine "starke Kabine für wichtig hält". Auch Tommi Huhtala wollte dem Stotter-Start in die Saison keine überhöhte Bedeutung beimessen. "Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt, auch nach dem 0:3-Rückstand in Bremerhaven", berichtet der Finne als Mann punktebringender später Treffer.

Gegen die Eisbären wünscht sich Gross "viel Geschwindigkeit" und will seine Mannschaft "so lange wie möglich in der Offensivzone sehen". Zum Personal: Dennis Endras, der in Bremerhaven den nach 50 Minuten verletzt ausgeschiedenen Johan Gustaffson ablöste und "kalt" sein Tor sauber hielt, kehrt als Starter zurück. Cody Lampl (Bauchmuskelzerrung) fällt rund drei Wochen aus, Phil Hungerecker ist nach einer Oberkörperverletzung vom ersten Spieltag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, an dem auch Markus Eisenschmid seit drei Wochen teilnimmt, allerdings noch im weißen "Kein-Körperkontakt-Trikot".

Auch Thomas Larkin (Bandscheibenvorfall) wird mindestens bis Ende November ausfallen. Ob der Kader durch die Rückkehr von Lean Bergmann aus dem Camp der San Jose Sharks an Qualität gewinnt, wird sich vermutlich Ende kommender Woche entscheiden. Vor Beginn der Saison werden die Kader der NHL-Klubs sukzessive reduziert, bisher hat der bald 21-Jährige wider Erwarten allerdings den strengen Anforderungen der Kalifornier entsprochen und war in den Testspielen auch unter den Torschützen.

